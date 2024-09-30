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العثور على أقدم كحل عيون

9/30/2024 2:55:23 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء الآثار أقدم كحل تم العثور عليه على الإطلاق في أنقاض مدينة ما قبل التاريخ، ما يكشف أن البشر استخدموا المكياج منذ أكثر من 8 آلاف عام.
وعثر العلماء على عصا الكحل في ((يشيلوفا هويوك)) (Yeşilova Höyük)، وهي مستوطنة قديمة في غرب تركيا، وكانت مصنوعة من حجر ثعباني أخضر، ومن المثير للدهشة أنها لا تزال تحتوي على آثار طلاء أسود على طرفها من آخر مرة تم استخدامها فيها.
وقال عالم الآثار الرائد ظافر ديرين: ((لقرون من الزمان، كان الكحل يوضع من قِبل أفراد من جميع الأجناس والوضعيات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، وتم استخدامه في أجزاء مختلفة من العالم، مصر وبلاد الشام وسوريا وإيران والأناضول، واستُخدم منذ العصور القديمة حتى الوقت الحاضر، ولا يزال يستخدم في العديد من المناطق اليوم. عصا الكحل المكتشفة في يشيلوفا هويوك هي أقدم مثال معروف تم العثور عليه على الإطلاق)).
وقد تم العثور على القطعة الأثرية في طبقة من العصر الحجري الحديث يعود تاريخها إلى نحو 8200 عام.
تُعد منطقة ((يشيلوفا هويوك)) موقعا قديما في مدينة إزمير التركية الحديثة، ويعتقد علماء الآثار أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان بشكل مستمر بين عام 6500 قبل الميلاد حتى نحو عام 4000 قبل الميلاد.
وتعد عصا الكحل، التي يبلغ طولها أقل من 10 سم وسمكها سنتيمترا واحدا عند مقبضها، مجرد واحدة من العديد من الابتكارات التي طورها سكان ((يشيلوفا هويوك)) خلال هذه الفترة.
وأفاد الدكتور ديرين بأن العصا كانت ((ناعمة للغاية، ومصممة على شكل قلم حاد، وكان من الممكن غمسها في وعاء من الكحل، ثم استخدامها مثل قلم تحديد العيون الحديث)).
وتم إرسال المادة السوداء الموجودة في طرف العصا للتحليل، ولكن يُعتقد أنها أكسيد المنغنيز، أحد مكونات الكحل.

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