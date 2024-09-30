تعاون بين Halan وtruecaller لإعادة تعريف سلامة الاتصالات في مشهد التكنولوجيا المالية في مصر

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Halan، التطبيق المالي الرائد في مصر، عن شراكة إستراتيجية مع Truecaller، المنصة العالمية الرائدة للتحقق من جهات الاتصال وحظر الاتصالات غير المرغوب فيها. يُمكِّن هذا التعاون عملاء Halan من التحقق من المكالمات وتعزيز السلامة وتبسيط الاتصال من خلال مجموعة حلول معرف المتصل المعتمد للأعمال من Truecaller.

باعتبارها نظامًا بيئيًا ماليًا تحويليًا يخدم الملايين، تقدم Halan حلولًا مالية سلسة وفعالة من حيث التكلفة. إدراكًا للتحدي المتزايد المتمثل في المكالمات غير المرغوب فيها لمستخدمي الهواتف الذكية، تلتزم Halan بتوفير تجربة اتصال آمنة وفعالة وجديرة بالثقة لعملائها وشركائها. من خلال دمج حل معرف المتصل المعتمد للأعمال من Truecaller، تعمل Halan على تعزيز الاتصالات الهاتفية، وتأسيس هوية تجارية قوية وأصلية تغرس الثقة وتضمن السلامة. وهذا يُمكِّن المستخدمين من التعرف بسهولة على مكالمات العمل الحقيقية، مما يُحسِّن بشكل كبير من تجربتهم في التواصل بشكل عام.

مع حل معرف المتصل المعتمد للأعمال من Truecaller، تتخذ Halan خطوة مهمة إلى الأمام في النظام البيئي للخدمات المالية. لا يثري هذا التكامل تجربة العملاء من خلال التواصل التجاري الذي تم التحقق منه والسياقي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على ريادة Halan في تقديم خدمات رقمية آمنة ومبتكرة. إن إدراج العناصر الرئيسية مثل اسم العلامة التجارية والشعار واسم الفئة وعلامة التحقق والشارة الخضراء المميزة يعزز وجود Halan كعلامة تجارية تتمحور حول المستهلك في السوق.

تستفيد الشراكة من ميزة الملف التعريفي للأعمال في Truecaller، مما يُمكِّن Halan من مشاركة معلومات الأعمال الأصلية مع مستخدمي Truecaller. ويشمل ذلك عرض شخصية العلامة التجارية والروابط الاجتماعية وتفاصيل العمل وصور العلامة التجارية المختارة، وكل ذلك يساهم في تعزيز ثقة العملاء ومشاركتهم.

وتعليقًا على هذا التطور المثير، قالت نهلة المغربي، مديرة تجربة العملاء في شركة Halan: "إن شراكتنا مع Truecaller for Business تضمن لعملائنا إمكانية التحقق من مكالماتنا بسهولة، مما يعزز سلامتهم وتجربتهم. وهذا يعزز التزامنا بتوفير خدمة آمنة وجديرة بالثقة لكل عميل من عملاء Halan".

وفي حديثه عن الشراكة، قال Priyam Bose، رئيس قسم التسويق العالمي وتطوير المنتجات في Truecaller: "في Truecaller، تتمثل مهمتنا في خلق بيئة اتصال يمكن للناس الوثوق بها، خاصة في عالم رقمي سريع التطور. تتيح لنا الشراكة مع Halan، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، توسيع التزامنا بالسلامة والكفاءة. من خلال دمج حل معرف المتصل المعتمد للأعمال الخاص بنا، فإننا لا نساعد الشركات فقط على حماية سلامة علامتها التجارية، بل نُمكِّن أيضًا ملايين العملاء من المشاركة بثقة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء نظام بيئي للاتصالات أكثر أمانًا وسلاسة في قطاع الخدمات المالية".

يعمل الحل المعتمد للأعمال من Truecaller على تمكين مكالمات العمل من خلال هوية العلامة التجارية والسياق، مما يعزز التواصل الموثوق مع العملاء. استفادت أكثر من 2,500 شركة نشطة في جميع أنحاء العالم من معرف المتصل المعتمد للأعمال وقدرات الاتصال المتقدمة الأخرى. يعزز هذا الحل كفاءة مكالمات العمل ويقلل بشكل كبير من عمليات الاحتيال الخداع المتعلقة بالمكالمات الهاتفية، مما يعزز سلامة العملاء المتزايدة في اتصالات العمل.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.