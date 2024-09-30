تعاون بين Halan وtruecaller لإعادة تعريف سلامة الاتصالات في مشهد التكنولوجيا المالية في مصر

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Halan، التطبيق المالي الرائد في مصر، عن شراكة إستراتيجية مع Truecaller، المنصة العالمية الرائدة للتحقق من جهات الاتصال وحظر الاتصالات غير المرغوب فيها. يُمكِّن هذا التعاون عملاء Halan من التحقق من المكالمات وتعزيز السلامة وتبسيط الاتصال من خلال مجموعة حلول معرف المتصل المعتمد للأعمال من Truecaller.
باعتبارها نظامًا بيئيًا ماليًا تحويليًا يخدم الملايين، تقدم Halan حلولًا مالية سلسة وفعالة من حيث التكلفة. إدراكًا للتحدي المتزايد المتمثل في المكالمات غير المرغوب فيها لمستخدمي الهواتف الذكية، تلتزم Halan بتوفير تجربة اتصال آمنة وفعالة وجديرة بالثقة لعملائها وشركائها. من خلال دمج حل معرف المتصل المعتمد للأعمال من Truecaller، تعمل Halan على تعزيز الاتصالات الهاتفية، وتأسيس هوية تجارية قوية وأصلية تغرس الثقة وتضمن السلامة. وهذا يُمكِّن المستخدمين من التعرف بسهولة على مكالمات العمل الحقيقية، مما يُحسِّن بشكل كبير من تجربتهم في التواصل بشكل عام.
مع حل معرف المتصل المعتمد للأعمال من Truecaller، تتخذ Halan خطوة مهمة إلى الأمام في النظام البيئي للخدمات المالية. لا يثري هذا التكامل تجربة العملاء من خلال التواصل التجاري الذي تم التحقق منه والسياقي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على ريادة Halan في تقديم خدمات رقمية آمنة ومبتكرة. إن إدراج العناصر الرئيسية مثل اسم العلامة التجارية والشعار واسم الفئة وعلامة التحقق والشارة الخضراء المميزة يعزز وجود Halan كعلامة تجارية تتمحور حول المستهلك في السوق.
تستفيد الشراكة من ميزة الملف التعريفي للأعمال في Truecaller، مما يُمكِّن Halan من مشاركة معلومات الأعمال الأصلية مع مستخدمي Truecaller. ويشمل ذلك عرض شخصية العلامة التجارية والروابط الاجتماعية وتفاصيل العمل وصور العلامة التجارية المختارة، وكل ذلك يساهم في تعزيز ثقة العملاء ومشاركتهم.
وتعليقًا على هذا التطور المثير، قالت نهلة المغربي، مديرة تجربة العملاء في شركة Halan: "إن شراكتنا مع Truecaller for Business تضمن لعملائنا إمكانية التحقق من مكالماتنا بسهولة، مما يعزز سلامتهم وتجربتهم. وهذا يعزز التزامنا بتوفير خدمة آمنة وجديرة بالثقة لكل عميل من عملاء Halan".
وفي حديثه عن الشراكة، قال Priyam Bose، رئيس قسم التسويق العالمي وتطوير المنتجات في Truecaller: "في Truecaller، تتمثل مهمتنا في خلق بيئة اتصال يمكن للناس الوثوق بها، خاصة في عالم رقمي سريع التطور. تتيح لنا الشراكة مع Halan، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، توسيع التزامنا بالسلامة والكفاءة. من خلال دمج حل معرف المتصل المعتمد للأعمال الخاص بنا، فإننا لا نساعد الشركات فقط على حماية سلامة علامتها التجارية، بل نُمكِّن أيضًا ملايين العملاء من المشاركة بثقة. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء نظام بيئي للاتصالات أكثر أمانًا وسلاسة في قطاع الخدمات المالية".
يعمل الحل المعتمد للأعمال من Truecaller على تمكين مكالمات العمل من خلال هوية العلامة التجارية والسياق، مما يعزز التواصل الموثوق مع العملاء. استفادت أكثر من 2,500 شركة نشطة في جميع أنحاء العالم من معرف المتصل المعتمد للأعمال وقدرات الاتصال المتقدمة الأخرى. يعزز هذا الحل كفاءة مكالمات العمل ويقلل بشكل كبير من عمليات الاحتيال الخداع المتعلقة بالمكالمات الهاتفية، مما يعزز سلامة العملاء المتزايدة في اتصالات العمل.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN30092024004146001356ID1108730916
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.