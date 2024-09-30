الكشف عن خمس اتجاهات ستحدد مستقبل تكنولوجيا الفيديو خلال مؤتمر مايلستون إكسبيرينس دايز

MENAFN - AETOSWire) كشف مؤتمر "مايلستون إكسبيرينس دايز" عن خمس اتجاهات من المتوقع أن تشكل مستقبل قطاع الفيديو في العقد المقبل. وهي: الجيل السادس (6G)، وأنظمة المراقبة ذات التشغيل الذاتي وآلية اتخاذ القرار المستقلة، والامتثال للمعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأمن سيبرياني متطور، والتكنولوجيا المسؤولة.

وقد أُقيم هذا الحدث في مدينة جميرا، وحضره أكثر من 350 متخصصاً في مجال التكنولوجيا. وتشير توقعات خبراء القطاع إلى أن هذه الاتجاهات ستحدث تأثيراً كبيراً على القطاع وستحدد ملامح مستقبله.

من المتوقع أن يحدث إنترنت الجيل السادس بسرعته الفائقة وانخفاض زمن الاستجابة بثورة في تكنولوجيا الفيديو، مما يتيح تحليلات فيديو عالية الدقة في الوقت الفعلي وتواصلاً عالمياً.

كما ستعمل أنظمة تكنولوجيا الفيديو المستقبلية بشكل مستقل مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات المدروسة.

كما سيتم دمج أنظمة آلية تضمن تطبيق المعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية منذ التصميم، مما يضمن الامتثال في عالم يزداد تواصلاً.

وستكون تدابير الأمن السيبراني المتقدمة ذات أهمية قصوى لحماية تكامل تكنولوجيا الفيديو مع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، خاصةً في مواجهة المخاطر الجديدة مثل التزييف العميق وخروقات التشفير. وأخيراً، سيضمن التركيز على التكنولوجيا المسؤولة استخدام الأنظمة الناشئة بشكل أخلاقي، وحماية حقوق الإنسان بالتزامن مع الالتزام بتعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية..

وفي سياق تأكيده على أهمية هذه الابتكارات قال جوس بيرنينك، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مايلستون سيستمز: "يشهد دور تكنولوجيا الفيديو تطوراً كبيراً من الاقتصار على المراقبة السلبية إلى توقع الأحداث والتعامل معها بشكل استباقي. وأشار إلى أن هذه التطورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والرؤية الحاسوبية ستحدث ثورة في كيفية إدارة المدن الذكية، وتعزيز التدابير الأمنية والكفاءات التشغيلية.

كما سلطت الفعالية الضوء على التطور المستمر الذي تشهده مايلستون سيستمز وابتكاراتها في سوق برامج إدارة الفيديو العالمية وخدمات المراقبة بالفيديو عبر السحابة، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 وفقاً لشركة أومديا لأبحاث السوق. كما تدفع التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمات المراقبة بالفيديو عبر السحابة وتحليلات الفيديو وتكنولوجيا المراقبة بالفيديو القائمة على البيانات هذا النمو.

وأضاف بيرنينك قائلاً: "نحن على أعتاب عصر جديد حيث لن تقتصر تكنولوجيا الفيديو على المراقبة بل ستتوقع النتائج وتؤثر عليها. وقد قدم مؤتمر "مايلستون إكسبيرينس دايز" لمحة عن مستقبل هذا القطاع: حيث ستمكّن المعايير الأخلاقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتكاملة من تقديم تجارب عملاء متفوقة في مجال الأمن والمدن ذكية والرعاية صحية وغيرها.