الكشف عن خمس اتجاهات ستحدد مستقبل تكنولوجيا الفيديو خلال مؤتمر مايلستون إكسبيرينس دايز

(MENAFN
- AETOSWire) كشف مؤتمر "مايلستون إكسبيرينس دايز" عن خمس اتجاهات من المتوقع أن تشكل مستقبل قطاع تكنولوجيا
الفيديو في العقد المقبل. وهي: الجيل السادس (6G)، وأنظمة المراقبة ذات التشغيل الذاتي وآلية اتخاذ القرار المستقلة، والامتثال للمعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأمن سيبرياني متطور، والتكنولوجيا المسؤولة.
وقد أُقيم هذا الحدث في مدينة جميرا، وحضره أكثر من 350 متخصصاً في مجال التكنولوجيا. وتشير توقعات خبراء القطاع إلى أن هذه الاتجاهات ستحدث تأثيراً كبيراً على القطاع وستحدد ملامح مستقبله.
من المتوقع أن يحدث إنترنت الجيل السادس بسرعته الفائقة وانخفاض زمن الاستجابة بثورة في تكنولوجيا الفيديو، مما يتيح تحليلات فيديو عالية الدقة في الوقت الفعلي وتواصلاً عالمياً.
كما ستعمل أنظمة تكنولوجيا الفيديو المستقبلية بشكل مستقل مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات المدروسة.
كما سيتم دمج أنظمة آلية تضمن تطبيق المعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية منذ التصميم، مما يضمن الامتثال في عالم يزداد تواصلاً.
وستكون تدابير الأمن السيبراني المتقدمة ذات أهمية قصوى لحماية تكامل تكنولوجيا الفيديو مع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، خاصةً في مواجهة المخاطر الجديدة مثل التزييف العميق وخروقات التشفير. وأخيراً، سيضمن التركيز على التكنولوجيا المسؤولة استخدام الأنظمة الناشئة بشكل أخلاقي، وحماية حقوق الإنسان بالتزامن مع الالتزام بتعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية..
وفي سياق تأكيده على أهمية هذه الابتكارات قال جوس بيرنينك، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مايلستون سيستمز: "يشهد دور تكنولوجيا الفيديو تطوراً كبيراً من الاقتصار على المراقبة السلبية إلى توقع الأحداث والتعامل معها بشكل استباقي. وأشار إلى أن هذه التطورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والرؤية الحاسوبية ستحدث ثورة في كيفية إدارة المدن الذكية، وتعزيز التدابير الأمنية والكفاءات التشغيلية.
كما سلطت الفعالية الضوء على التطور المستمر الذي تشهده مايلستون سيستمز وابتكاراتها في سوق برامج إدارة الفيديو العالمية وخدمات المراقبة بالفيديو عبر السحابة، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 وفقاً لشركة أومديا لأبحاث السوق. كما تدفع التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمات المراقبة بالفيديو عبر السحابة وتحليلات الفيديو وتكنولوجيا المراقبة بالفيديو القائمة على البيانات هذا النمو.
وأضاف بيرنينك قائلاً: "نحن على أعتاب عصر جديد حيث لن تقتصر تكنولوجيا الفيديو على المراقبة بل ستتوقع النتائج وتؤثر عليها. وقد قدم مؤتمر "مايلستون إكسبيرينس دايز" لمحة عن مستقبل هذا القطاع: حيث ستمكّن المعايير الأخلاقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتكاملة من تقديم تجارب عملاء متفوقة في مجال الأمن والمدن ذكية والرعاية صحية وغيرها.
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