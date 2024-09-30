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حفل جوائز آيفا يعلن عن الفائزين ضمن الفئات الشعبية لمهرجان آيفا 2024

9/30/2024 2:53:41 PM
(MENAFN- AETOSWire)

احتفالًا بعظمة السينما الهندية، يُعقد مهرجان IIFA تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، تم الإعلان عن قائمة الفائزين في الفئات الشعبية لمهرجان IIFA 2024. تتميز النسخة الرابعة والعشرون من جوائز IIFA بشهرتها العالمية الواسعة وجاذبيتها الكبيرة، حيث تُعتبر حدثًا ينتظره الجميع بفارغ الصبر. ستجمع هذه النسخة مجموعة من أبرز النجوم، وصنّاع الأفلام البارزين، وقادة الصناعة من الهند ومن مختلف أنحاء العالم، للاحتفال بسحر السينما الهندية.

إليكم القائمة الكاملة للفائزين في الفئات الشعبية لجوائز IIFA 2024 :

أفضل فيلم

  • بوشان كومار، كريشان كومار، براناي ريدي فانجا - Animal

الإخراج

  • فيدو فينود تشوبرا - 12th Fail

أفضل ممثل في دور رئيسي (إناث)

  • راني موخرجي - Mrs. Chatterjee vs Norway

أفضل ممثل في دور رئيسي (ذكور)

  • شاروخان - Jawan

أفضل ممثل في دور مساعد (إناث)

  • شبانة عزمي - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

أفضل ممثل في دور مساعد (ذكور)

  • أنيل كابور - Animal

أفضل ممثل في دور سلبي

  • بوبي ديول - Animal

الإخراج الموسيقى

  • بريتام، فيشال ميشرا، مانان بهاردواج، شرياس بورانيك، جاني، بوبندر بابال، أشيم كيمسون، هارشافاردان رامشوار - Animal

أفضل مغني (ذكور)

  • بوبندر بابال - Arjan Vailly-Animal

أفضل مغنية (إناث)

  • شيلبا راو- Chaleya-Jawan

ابقوا على اطلاع للحصول على تحديثات مشوقة بينما تنطلق أضخم احتفالات السينما الهندية في رحلتها المذهلة نحو اليوبيل الفضي في عام 2025. النسخة الرابعة والعشرون المقبلة من جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA) تعد بأن تكون المهرجان الأكثر إبهارًا على الإطلاق، حيث ستحتفي السينما الهندية بعظمة غير مسبوقة.

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للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: Archana Pradhan |... | 9987099265

عن IIFA (الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي)

تهدف جوائز IIFA إقامة روابط بين السينما، الأعمال، المجتمعات والأمم، مسجلةً رؤية مشتركة: "شعب واحد. عالم واحد". تُعتبر IIFA الأكاديمية السينمائية الأكثر تقديرًا في جنوب آسيا، وتُعد منصة عالمية تتيح لصناعة السينما الهندية الفرصة للوصول إلى جمهورها في الأسواق الدولية. تُسهم التحالفات التي تُشكل عبر منصة IIFA في تحقيق فوائد كبيرة للهند، كما أن من الأهداف الرئيسية خلق مزايا مماثلة للدولة المضيفة. يسعى البرنامج إلى إقامة نظام من المنافع المتبادلة بين الهند والوجهات المستضيفة من خلال تعزيز السياحة، والتنمية الاقتصادية، والتجارة، والثقافة، والاستثمارات العابرة للحدود، والإنتاج السينمائي المشترك. تُقام فعاليات IIFA Weekend وجوائزها سنويًا في وجهات جديدة ومثيرة وجميلة، حيث يجتمع أفراد صناعة السينما للاحتفال بأفضل ما تقدمه السينما والثقافة الهندية، مما يُساهم في توسيع قاعدة جمهور السينما الهندية وتعزيز مكانة الهند على الساحة العالمية.


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