حفل جوائز آيفا يعلن عن الفائزين ضمن الفئات الشعبية لمهرجان آيفا 2024

(MENAFN
- AETOSWire)
احتفالًا بعظمة السينما الهندية، يُعقد مهرجان IIFA تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، تم الإعلان عن قائمة الفائزين في الفئات الشعبية لمهرجان IIFA 2024. تتميز النسخة الرابعة والعشرون من جوائز IIFA بشهرتها العالمية الواسعة وجاذبيتها الكبيرة، حيث تُعتبر حدثًا ينتظره الجميع بفارغ الصبر. ستجمع هذه النسخة مجموعة من أبرز النجوم، وصنّاع الأفلام البارزين، وقادة الصناعة من الهند ومن مختلف أنحاء العالم، للاحتفال بسحر السينما الهندية.
إليكم القائمة الكاملة للفائزين في الفئات الشعبية لجوائز IIFA 2024 :
أفضل فيلم
بوشان كومار، كريشان كومار، براناي ريدي فانجا - Animal
الإخراج
فيدو فينود تشوبرا - 12th Fail
أفضل ممثل في دور رئيسي (إناث)
راني موخرجي - Mrs. Chatterjee vs Norway
أفضل ممثل في دور رئيسي (ذكور)
أفضل ممثل في دور مساعد (إناث)
شبانة عزمي - Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
أفضل ممثل في دور مساعد (ذكور)
أفضل ممثل في دور سلبي
الإخراج الموسيقى
بريتام، فيشال ميشرا، مانان بهاردواج، شرياس بورانيك، جاني، بوبندر بابال، أشيم كيمسون، هارشافاردان رامشوار - Animal
أفضل مغني (ذكور)
بوبندر بابال - Arjan Vailly-Animal
أفضل مغنية (إناث)
ابقوا على اطلاع للحصول على تحديثات مشوقة بينما تنطلق أضخم احتفالات السينما الهندية في رحلتها المذهلة نحو اليوبيل الفضي في عام 2025. النسخة الرابعة والعشرون المقبلة من جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA) تعد بأن تكون المهرجان الأكثر إبهارًا على الإطلاق، حيث ستحتفي السينما الهندية بعظمة غير مسبوقة.
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للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: Archana Pradhan |... | 9987099265
عن IIFA (الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي)
تهدف جوائز IIFA إقامة روابط بين السينما، الأعمال، المجتمعات والأمم، مسجلةً رؤية مشتركة: "شعب واحد. عالم واحد". تُعتبر IIFA الأكاديمية السينمائية الأكثر تقديرًا في جنوب آسيا، وتُعد منصة عالمية تتيح لصناعة السينما الهندية الفرصة للوصول إلى جمهورها في الأسواق الدولية. تُسهم التحالفات التي تُشكل عبر منصة IIFA في تحقيق فوائد كبيرة للهند، كما أن من الأهداف الرئيسية خلق مزايا مماثلة للدولة المضيفة. يسعى البرنامج إلى إقامة نظام من المنافع المتبادلة بين الهند والوجهات المستضيفة من خلال تعزيز السياحة، والتنمية الاقتصادية، والتجارة، والثقافة، والاستثمارات العابرة للحدود، والإنتاج السينمائي المشترك. تُقام فعاليات IIFA Weekend وجوائزها سنويًا في وجهات جديدة ومثيرة وجميلة، حيث يجتمع أفراد صناعة السينما للاحتفال بأفضل ما تقدمه السينما والثقافة الهندية، مما يُساهم في توسيع قاعدة جمهور السينما الهندية وتعزيز مكانة الهند على الساحة العالمية.
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