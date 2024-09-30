Kioxia وmodech يطوّران نظامًا للاستكشاف ثلاثي الأبعاد

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت Kioxia Corporation ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في حلول الذاكرة، وMoDeCH Inc.، إحدى الشركات الرائدة في تطوير تكنولوجيا النمذجة والتصميم، عن تطوير أول نظام استكشاف في الصناعة لقياس الخصائص عالية التردد للأشياء ثلاثية الأبعاد (3D) بقدرة تصل إلى 110 جيجاهرتز في مؤتمر الموجات الدقيقة الأوروبي (EuMC) في 26 سبتمبر(1) .
ومثلما هو متعارف، يتم تركيب محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) في مراكز البيانات في موصلات واجهة عالية السرعة على اللوحات الأم للمعالج. وفي هذه الحالة، تعتمد خطوط النقل الخاصة بالواجهات عالية السرعة مثل PCIe® بنية ثلاثية الأبعاد تمتد من اللوحات الأم للمعالج إلى لوحات الدارة المطبوعة (PCBs) في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) عبر موصلات حافة البطاقة المتعامدة (الشكل 1). تُقيَّم عادةً الخصائص عالية التردد لهذه الهياكل ثلاثية الأبعاد عن طريق المحاكاة. أصبح من الممكن الآن ولأول مرة قياس خصائص الهياكل ثلاثية الأبعاد بشكلٍ مباشر بقدرة تصل إلى 110 جيجاهرتز بفضل نظام الاستكشاف ثلاثي الأبعاد الذي تم تطويره حديثًا.
طوَّرت شركتا Kioxia وMoDeCH محطة استكشاف ثلاثية الأبعاد لقياس خصائص التردد العالي للهيكل ثلاثي الأبعاد (الشكل 2). تتضمَّن المحطة آلية مدمجة تعمل على تدوير مسابير التردد العالي وموسِّعات التردد معًا، ومن ثمَّ، الاتصال بهيكل ثلاثي الأبعاد من أجل قياسه.
بالإضافة إلى ذلك، طوَّرت الشركات معايير للفتحات النافذة للهياكل ثلاثية الأبعاد الفردية (الشكل 3) لقياس خصائص التردد العالي بشكلٍ دقيق. لتقييم هيكل ثلاثي الأبعاد مقوَّس بشكلٍ رأسي، تم إنشاء فتحة نافذة على ركيزة مرنة تم ثنيها رأسيًا باستخدام حمالة وتم تثبيتها في مكانها لإنشاء فتحة نافذة قياسية.
باستخدام نظام الاستكشاف ثلاثي الأبعاد المتطور ومعيار الفتحة النافذة للهيكل ثلاثي الأبعاد، تمكننا من قياس خصائص التردد العالي لخطي نقل بقدرة تصل إلى 110 جيجاهرتز على لوحتي دارة مطبوعتين (PCB) متصلتين باستخدام الموصل المتعامد بنجاح بواسطة نظام الاستكشاف ثلاثي الأبعاد المتطور حديثًا (الشكل 4).
يُعزى هذا التطوُّر الرائد في الصناعة إلى "مشروع البحث والتطوير للبنية التحتية المُحسَّنة لأنظمة المعلومات والاتصالات بعد الجيل الخامس" (JPNP 20017)، الذي أطلقته منظمة تطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية (NEDO).
ملاحظات
1.Y. Sakuraba et al.، "نظام استكشاف بتردد يبلغ 110 جيجاهرتز لقياسات المعلمات S للأشياء ثلاثية الأبعاد"، مؤتمر الموجات الدقيقة الأوروبي 2024 (EuMC 2024)، EuMC46-4
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نبذة عن شركة MoDeCH
MoDeCH هي شركة مطوَّرة لتكنولوجيا النمذجة والتصميم المخصَّصة لصناعة الإلكترونيات. تقدِّم الشركة خيارات إنشاء نماذج للمكونات الإلكترونية ونمذجة أشباه الموصلات والأجهزة السلبية ودعم تصميم الدوائر وتحليلها وتطوير برامج القياس، ومن ثمَّ، مساعدة الشركات في رقمنة خدمات التصنيع الخاصة بها.
نبذة عن شركة Kioxia
هي شركة عالمية رائدة في قطاع صناعة حلول مجموعات الذاكرة، ومتخصصة في تطوير وإنتاج وبيع الذاكرة المحمولة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs). وفي أبريل 2017، انفصلت سابقتها Toshiba Memory عن شركة Toshiba، الشركة التي اخترعت الذاكرة المحمولة NAND في عام 1987. ويحمل القائمون على الشركة على عاتقهم تزويد العالم بمجموعة ذاكرة كبيرة عن طريق تقديم منتجات وخدمات وأنظمة توفر خيارًا للعملاء وقيمة معتمدة على الذاكرات للمجتمع. وتُشكِّل التكنولوجيا المبتكرة للذاكرة المحمولة ثلاثية الأبعاد، TMBiCS FLASH، مستقبل التخزين في الأجهزة ذات الكثافة العالية، منها الهواتف الذكية المتقدمة، والحواسيب الشخصية، ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs)، والسيارات، ومراكز البيانات.
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