Kioxia وmodech يطوّران نظامًا للاستكشاف ثلاثي الأبعاد

(BUSINESS WIRE )--أعلنت Kioxia Corporation ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في حلول الذاكرة، وMoDeCH Inc.، إحدى الشركات الرائدة في تطوير النمذجة والتصميم، عن تطوير أول نظام استكشاف في الصناعة لقياس الخصائص عالية التردد للأشياء ثلاثية الأبعاد (3D) بقدرة تصل إلى 110 جيجاهرتز في مؤتمر الموجات الدقيقة الأوروبي (EuMC) في 26 سبتمبر(1) .

ومثلما هو متعارف، يتم تركيب محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) في مراكز البيانات في موصلات واجهة عالية السرعة على اللوحات الأم للمعالج. وفي هذه الحالة، تعتمد خطوط النقل الخاصة بالواجهات عالية السرعة مثل PCIe® بنية ثلاثية الأبعاد تمتد من اللوحات الأم للمعالج إلى لوحات الدارة المطبوعة (PCBs) في محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) عبر موصلات حافة البطاقة المتعامدة (الشكل 1). تُقيَّم عادةً الخصائص عالية التردد لهذه الهياكل ثلاثية الأبعاد عن طريق المحاكاة. أصبح من الممكن الآن ولأول مرة قياس خصائص الهياكل ثلاثية الأبعاد بشكلٍ مباشر بقدرة تصل إلى 110 جيجاهرتز بفضل نظام الاستكشاف ثلاثي الأبعاد الذي تم تطويره حديثًا.

طوَّرت شركتا Kioxia وMoDeCH محطة استكشاف ثلاثية الأبعاد لقياس خصائص التردد العالي للهيكل ثلاثي الأبعاد (الشكل 2). تتضمَّن المحطة آلية مدمجة تعمل على تدوير مسابير التردد العالي وموسِّعات التردد معًا، ومن ثمَّ، الاتصال بهيكل ثلاثي الأبعاد من أجل قياسه.

بالإضافة إلى ذلك، طوَّرت الشركات معايير للفتحات النافذة للهياكل ثلاثية الأبعاد الفردية (الشكل 3) لقياس خصائص التردد العالي بشكلٍ دقيق. لتقييم هيكل ثلاثي الأبعاد مقوَّس بشكلٍ رأسي، تم إنشاء فتحة نافذة على ركيزة مرنة تم ثنيها رأسيًا باستخدام حمالة وتم تثبيتها في مكانها لإنشاء فتحة نافذة قياسية.

باستخدام نظام الاستكشاف ثلاثي الأبعاد المتطور ومعيار الفتحة النافذة للهيكل ثلاثي الأبعاد، تمكننا من قياس خصائص التردد العالي لخطي نقل بقدرة تصل إلى 110 جيجاهرتز على لوحتي دارة مطبوعتين (PCB) متصلتين باستخدام الموصل المتعامد بنجاح بواسطة نظام الاستكشاف ثلاثي الأبعاد المتطور حديثًا (الشكل 4).

يُعزى هذا التطوُّر الرائد في الصناعة إلى "مشروع البحث والتطوير للبنية التحتية المُحسَّنة لأنظمة المعلومات والاتصالات بعد الجيل الخامس" (JPNP 20017)، الذي أطلقته منظمة تطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية (NEDO).

ملاحظات

1.Y. Sakuraba et al.، "نظام استكشاف بتردد يبلغ 110 جيجاهرتز لقياسات المعلمات S للأشياء ثلاثية الأبعاد"، مؤتمر الموجات الدقيقة الأوروبي 2024 (EuMC 2024)، EuMC46-4

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نبذة عن شركة MoDeCH

MoDeCH هي شركة مطوَّرة لتكنولوجيا النمذجة والتصميم المخصَّصة لصناعة الإلكترونيات. تقدِّم الشركة خيارات إنشاء نماذج للمكونات الإلكترونية ونمذجة أشباه الموصلات والأجهزة السلبية ودعم تصميم الدوائر وتحليلها وتطوير برامج القياس، ومن ثمَّ، مساعدة الشركات في رقمنة خدمات التصنيع الخاصة بها.

نبذة عن شركة Kioxia

هي شركة عالمية رائدة في قطاع صناعة حلول مجموعات الذاكرة، ومتخصصة في تطوير وإنتاج وبيع الذاكرة المحمولة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs). وفي أبريل 2017، انفصلت سابقتها Toshiba Memory عن شركة Toshiba، الشركة التي اخترعت الذاكرة المحمولة NAND في عام 1987. ويحمل القائمون على الشركة على عاتقهم تزويد العالم بمجموعة ذاكرة كبيرة عن طريق تقديم منتجات وخدمات وأنظمة توفر خيارًا للعملاء وقيمة معتمدة على الذاكرات للمجتمع. وتُشكِّل التكنولوجيا المبتكرة للذاكرة المحمولة ثلاثية الأبعاد، TMBiCS FLASH، مستقبل التخزين في الأجهزة ذات الكثافة العالية، منها الهواتف الذكية المتقدمة، والحواسيب الشخصية، ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs)، والسيارات، ومراكز البيانات.

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