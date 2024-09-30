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جودة الحياة.. هاوي تصنع الفرق

9/30/2024 2:51:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أرقام كبيرة ومؤشرات أكبر ونمو متصاعد لبوابة "هاوي" التي أسستها الدولة بهدف رفع مستوى جودة الحياة، وجذبت أفراد المجتمع للتسابق عليها لممارسة هواياتهم، وتفجير طاقاتهم ومواهبهم الإبداعية في مختلف المجالات، تحقيقا لمستهدفات الرؤية الطموحة لقائدنا الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
ومع مرور نحو عامين على إطلاق المنصة التي حظيت بالدعم والتمكين والتشجيع وتحقيق الأهداف، تبقى لغة الأرقام شاهدا ومؤشرا على التفوق والنجاح وتجاوز العوائق والتحديات، وبلوغ منصات المجد والتتويج، حيث تمكنت بفعل الإرادة والإدارة من تحفيز أكثر من 55 ألف هاو وموهبة ، وتأسيس 1240 ناديا لخدمة 219 مجالا إبداعيا ، وإعلان التحول إلى 6 الآف ناد في مختلف المناطق السعودية قريبا ، ووجود 70776 عضوا وتنظيم 1561 فعالية ، واستقطاب مايزيد عن نصف مليون زائر في فعالياتها التي امتدت لـ 30 مدينة سعودية ، وبما يعزز من نجاح التجربة عربيا وإقليميا، ويمنحها الأولوية والريادة ، كما أنها تمكنت من جمع هواة تسلق الجبال و عازفي الآلات الموسيقية، ومحبي لعبة البادل، تحت مظلة واحدة تنمي هوياتهم وتحفز إبداعاتهم في بيئة تنافسية وجاذبة تساعدهم على استغلال أوقات فراغهم ، كما أنها تحفز وتشجع على تأسيس أندية جديدة للهواة وتقدم لها الدعم والرعاية في كل الفعاليات وعبر مختلف المدن لتحقق النجاح الذي لازم جهودها منذ اليوم لإطلاقها في أكتوبر 2022م .
العمل المنظم والتكامل الحكومي في المنصة يدعو للفخر والاعتزاز والإبهار ، خاصة أن 12 جهة حكومية فاعلة ، عملت بإخلاص على النهوض بالفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس يهم كل منزل وكل مستفيد ، وبما يساهم في تقديم الخدمات والحد من العوائق ، واستقطاب وتشجيع المواهب التي يجب أن تمنح مايساعد على تنميتها ونموها ، وهو مايدعو كافة وسائل الإعلام إلى التحرك السريع والعاجل في دعم هذه المنصة وتسليط الضوء على خدماتها وأهميتها وصولا إلى إنجازاتها الكبيرة والكثيرة ، وفي مقدمة ذلك القنوات الفضائية لمنح هذه المنصة مايليق بها من حضور واهتمام وإبراز مايقدم وينجز لخدمة الأجيال والمواهب الواعدة وماقدم لها من خدمات متنوعة في تجربة ثرية ومخنلفة تؤكد الريادة السعودية في هذا المجال أسوة ببقية المجالات .
وفي جولة سريعة عبر المنصة يتضح حجم الجهد المنظم لتقديم الخدمة في أروع صورها ، ووجود الكثير من الأندية التي لازالت تتطلب المؤسسين الفاعلين ، والاستمتاع برحلة النجاح التي عبرتها الكثير من الأندية وحظيت بالأكثر استقطابا وتفاعلا ، مع الانسجام في اختيار العضوية المناسبة وبرسوم رمزية بسيطة وميسرة .
بقي أن أشير إلى الجهات التي تعمل بصمت وتقدم خدماتها لهذه المنصة وتشمل وزارة الثقافة، وزارة الرياضة ،الهيئة العامة للترفيه ، وزارة التعليم ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ، وزارة الإعلام ، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، وزارة البيئة والمياه والزراعة ، الهيئة العامة للطيران المدني .
بارك الله في جهود المخلصين وحقق لبلادنا الكثير من النجاحات والإنجازات في ظل قيادة رشيدة مخلصة تهتم ببناء الإنسان وتنمية المكان .

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