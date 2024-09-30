جودة الحياة.. هاوي تصنع الفرق

(MENAFN
- Al Watan)
أرقام كبيرة ومؤشرات أكبر ونمو متصاعد لبوابة "هاوي" التي أسستها الدولة بهدف رفع مستوى جودة الحياة، وجذبت أفراد المجتمع للتسابق عليها لممارسة هواياتهم، وتفجير طاقاتهم ومواهبهم الإبداعية في مختلف المجالات، تحقيقا لمستهدفات الرؤية الطموحة لقائدنا الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
ومع مرور نحو عامين على إطلاق المنصة التي حظيت بالدعم والتمكين والتشجيع وتحقيق الأهداف، تبقى لغة الأرقام شاهدا ومؤشرا على التفوق والنجاح وتجاوز العوائق والتحديات، وبلوغ منصات المجد والتتويج، حيث تمكنت بفعل الإرادة والإدارة من تحفيز أكثر من 55 ألف هاو وموهبة ، وتأسيس 1240 ناديا لخدمة 219 مجالا إبداعيا ، وإعلان التحول إلى 6 الآف ناد في مختلف المناطق السعودية قريبا ، ووجود 70776 عضوا وتنظيم 1561 فعالية ، واستقطاب مايزيد عن نصف مليون زائر في فعالياتها التي امتدت لـ 30 مدينة سعودية ، وبما يعزز من نجاح التجربة عربيا وإقليميا، ويمنحها الأولوية والريادة ، كما أنها تمكنت من جمع هواة تسلق الجبال و عازفي الآلات الموسيقية، ومحبي لعبة البادل، تحت مظلة واحدة تنمي هوياتهم وتحفز إبداعاتهم في بيئة تنافسية وجاذبة تساعدهم على استغلال أوقات فراغهم ، كما أنها تحفز وتشجع على تأسيس أندية جديدة للهواة وتقدم لها الدعم والرعاية في كل الفعاليات وعبر مختلف المدن لتحقق النجاح الذي لازم جهودها منذ اليوم لإطلاقها في أكتوبر 2022م .
العمل المنظم والتكامل الحكومي في المنصة يدعو للفخر والاعتزاز والإبهار ، خاصة أن 12 جهة حكومية فاعلة ، عملت بإخلاص على النهوض بالفكرة وتحويلها إلى واقع ملموس يهم كل منزل وكل مستفيد ، وبما يساهم في تقديم الخدمات والحد من العوائق ، واستقطاب وتشجيع المواهب التي يجب أن تمنح مايساعد على تنميتها ونموها ، وهو مايدعو كافة وسائل الإعلام إلى التحرك السريع والعاجل في دعم هذه المنصة وتسليط الضوء على خدماتها وأهميتها وصولا إلى إنجازاتها الكبيرة والكثيرة ، وفي مقدمة ذلك القنوات الفضائية لمنح هذه المنصة مايليق بها من حضور واهتمام وإبراز مايقدم وينجز لخدمة الأجيال والمواهب الواعدة وماقدم لها من خدمات متنوعة في تجربة ثرية ومخنلفة تؤكد الريادة السعودية في هذا المجال أسوة ببقية المجالات .
وفي جولة سريعة عبر المنصة يتضح حجم الجهد المنظم لتقديم الخدمة في أروع صورها ، ووجود الكثير من الأندية التي لازالت تتطلب المؤسسين الفاعلين ، والاستمتاع برحلة النجاح التي عبرتها الكثير من الأندية وحظيت بالأكثر استقطابا وتفاعلا ، مع الانسجام في اختيار العضوية المناسبة وبرسوم رمزية بسيطة وميسرة .
بقي أن أشير إلى الجهات التي تعمل بصمت وتقدم خدماتها لهذه المنصة وتشمل وزارة الثقافة، وزارة الرياضة ،الهيئة العامة للترفيه ، وزارة التعليم ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ، وزارة الإعلام ، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، وزارة البيئة والمياه والزراعة ، الهيئة العامة للطيران المدني .
بارك الله في جهود المخلصين وحقق لبلادنا الكثير من النجاحات والإنجازات في ظل قيادة رشيدة مخلصة تهتم ببناء الإنسان وتنمية المكان .
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