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زرع الخلايا علاج جديد للسكري

9/30/2024 2:51:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت امرأة صينية مصابة بمرض السكري من النوع الأول من الشفاء بفضل علاج جديد، يُعيد تشكيل الخلايا المستخرجة من جسم المريضة نفسها.
ونجح العلاج الرائد في تحويل هذه الخلايا إلى خلايا جذعية مخصصة تم استخدامها بعد ذلك لزراعة مجموعات من ((الجزيرات))، وهي خلايا منتجة للهرمونات في البنكرياس والكبد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الجسم.
وأكد الباحثون أن المرأة، البالغة من العمر 25 عاما وتعيش في مدينة تيانغين، أنتج جسدها الإنسولين الخاص به بنجاح لأكثر من عام.
وكانت حالة أبريل مختلفة في أنها تضمنت زرع الخلايا الجذعية في الكبد، بينما تضمنت الطريقة الجديدة زرع الجزيرات المصنوعة حديثا في الجزء العلوي من بطن المريضة بالقرب من البنكرياس.
وأفاد الباحثون بأن عمليات زرع خلايا الجزيرات في الكبد كانت أكثر صعوبة في المراقبة من خلال طرق غير جراحية، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يجعل من الصعب إزالة هذه المجموعات الخلوية في أسوأ الحالات، حيث يرفض الجهاز المناعي للمريض عملية الزرع ويهاجمها.
بينما هذه الطريقة الجديدة، التي يتم فيها إدخال خلايا الجزيرات أسفل البطن مباشرة، سمحت للباحثين بمراقبة تقدم هذه الخلايا عبر التصوير بالرنين المغناطيسي بسهولة نسبية.

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