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وجهة إثراء معرفي للطلاب

9/30/2024 2:51:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يتوافد الطلبة من مختلف المراحل من المدارس الحكومية والأهلية، وطلبة المعاهد والجامعات، على معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، في تظاهرة ثقافية سنوية متميزة.
واكتظت ممرات المعرض وأجنحته بالطلاب، حيث بات المعرض واجهة استكشافية، وثراءً معرفيًا لطلاب المدارس، الذين تجولوا في أروقة المعرض المتنوعة المجالات، واطلعوا على عالم الكتب، واستكشفوا كل جديد في عالم الثقافة والأدب في جو يغلفه التنظيم المتميز.
وتعرّف طلاب المدارس في معرض الرياض الدولي للكتاب، على أهم التقنيات الحديثة المصاحبة، وكيف وظفت هيئة الأدب والنشر والترجمة المنظمة للمعرض، التقنية لجذب الزوار للمعرض، سواء عبر محتوى كتابي أو صوتي، إضافة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتوجيه الزوار وإرشادهم، ما سهل البحث عن دور النشر والكتب وغيرها.

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