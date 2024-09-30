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رحلة في باطن أرض الوطن بثلوثية الحميد

9/30/2024 2:51:57 PM
(MENAFN- Al Watan) في ليلة علمية إبداعية ولقاء نوعي استضافت ثلوثية الأديب الراحل محمد الحميد، الخبير الجيولوجي عبدالله بن محمد ميمش مدير إدارة المساحة في الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية، بعنوان (رحلة في باطن أرض الوطن) والتي بدأت بالتعريف بالمحاضر من قبل الدكتور/ عبد الله بن محمد الحميد، لافتا فيها إلى ارتباط المحاضر بجمال مسقط رأسه بقرية المفتاحة أرض البساتين الوارفة والمياه الجارية، ثم أشار الدكتور أحمد الحميد الذي أدار اللقاء إلى معنى السير في الأرض وأثره في زيادة الإيمان، وأن العنوان يذكر بقصة جول فيرن الشهيرة (رحلة في باطن الأرض) وأنه وإن كان زاده فيها الخيال فرحلة المحاضر مبنية على الحقائق العلمية والمسوحات الجيولوجية والخرائط الطبوغرافية والأجهزة الخاصة بالعلماء الجيولوجيين. ثم استلم الضيف دفة المحاضرة مصحوبا بعرض لشرائح مصورة مبدعا في عرضها بأسلوب ميسر وتدفق مسترسل للمعلومات. فتحدث عن التاريخ الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية وتكونها ، ثم تحدث عن تكوينها الجيولوجي، وما تحتويه من ثروات طبيعية أفاء بها الخالق سبحانه عليها، ثم الأحافير التي تدل على الحياة السابقة في صحرائها من غابات ومياه، وسر التغيرات المناخية التي تدل على اقتراب عودة الجزيرة العربية مروجا وأنهارًا كما في الحديث الشريف، ثم تحدث عن طبيعة الحياة الجيولوجية في منطقة عسير، مشيدا بأهمية علم الجيولوجيا واهتمام الدولة به وما تبذله هيئة المساحة من جهود في مجالها، ثم أتيح المجال للمداخلات من قبل الحضور.

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