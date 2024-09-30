رحلة في باطن أرض الوطن بثلوثية الحميد

(MENAFN
- Al Watan)
في ليلة علمية إبداعية ولقاء نوعي استضافت ثلوثية الأديب الراحل محمد الحميد، الخبير الجيولوجي عبدالله بن محمد ميمش مدير إدارة المساحة في الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية، بعنوان (رحلة في باطن أرض الوطن) والتي بدأت بالتعريف بالمحاضر من قبل الدكتور/ عبد الله بن محمد الحميد، لافتا فيها إلى ارتباط المحاضر بجمال مسقط رأسه بقرية المفتاحة أرض البساتين الوارفة والمياه الجارية، ثم أشار الدكتور أحمد الحميد الذي أدار اللقاء إلى معنى السير في الأرض وأثره في زيادة الإيمان، وأن العنوان يذكر بقصة جول فيرن الشهيرة (رحلة في باطن الأرض) وأنه وإن كان زاده فيها الخيال فرحلة المحاضر مبنية على الحقائق العلمية والمسوحات الجيولوجية والخرائط الطبوغرافية والأجهزة الخاصة بالعلماء الجيولوجيين. ثم استلم الضيف دفة المحاضرة مصحوبا بعرض لشرائح مصورة مبدعا في عرضها بأسلوب ميسر وتدفق مسترسل للمعلومات. فتحدث عن التاريخ الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية وتكونها ، ثم تحدث عن تكوينها الجيولوجي، وما تحتويه من ثروات طبيعية أفاء بها الخالق سبحانه عليها، ثم الأحافير التي تدل على الحياة السابقة في صحرائها من غابات ومياه، وسر التغيرات المناخية التي تدل على اقتراب عودة الجزيرة العربية مروجا وأنهارًا كما في الحديث الشريف، ثم تحدث عن طبيعة الحياة الجيولوجية في منطقة عسير، مشيدا بأهمية علم الجيولوجيا واهتمام الدولة به وما تبذله هيئة المساحة من جهود في مجالها، ثم أتيح المجال للمداخلات من قبل الحضور.
MENAFN30092024000089011017ID1108730871
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.