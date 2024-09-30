لتمويل وحدات سكنية لمشروعها ليفن ليوان..البنك العربي يوقع اتفاقة مع (( ليوان للتطوير العقاري))

ضمن مبادراته المتواصلة، لتوفير حلول مالية للتملك السكني، وزيادة المعروض من الوحدات، وقع البنك العربي الوطني anb اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة ليوان للتطوير العقاري، تهدف لتمويل وحدات سكنية في مشروعها السكني والتجاري متعدد الاستخدامات "ليفن ليوان"، الواقع في مدينة الرياض.

وقع من جانب البنك العربي الأستاذ/ يزيد الشويعر رئيس منتجات مصرفية الأفراد، فيما وقع من جانب شركة ليوان للتطوير العقاري ⁠الأستاذ/عبدالرحمن الدحيم، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور ⁠الأستاذ/ سلطان العنزي رئيس التمويل العقاري في البنك العربي، كما شارك بالحضور من جانب شركة ليوان، كل من ⁠الأستاذ وجدي بدوي رئيس قسم التسويق والمبيعات وإدارة تطوير الأعمال، و⁠الأستاذ/ عبدالله القاسم أخصائي تطوير الأعمال في الشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية اتساقاً مع سلسلة الاتفاقيات التي وقعها البنك العربي، مع عدد من شركات التطوير العقاري المحلية، وتماشياً مع خلق حلول تمويلية مبتكرة، تتناسب مع إمكانيات الراغبين في تملك وحدات سكنية، وذلك مساهمة من البنك في حل أزمة السكن، من خلال المساعدة في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، ذات الجودة العالية التي تلبي الاحتياجات السكنية والترفيهية للمواطنين.

وقال الأستاذ/ يزيد الشويعر رئيس منتجات مصرفية الأفراد في البنك العربي:" إن البنك لا يدخر جهداً، في الإسهام في مجال القطاع العقاري، عبر تقديمه حلولا تمويلية مبتكرة، وأن هذه الاتفاقية مع شركة ليوان تمثل إضافة نوعية للإسهام بصورة أكثر فاعلية، لرفع مستوى ضخ السيولة في السوق العقارية، إسهاما من البنك في الارتقاء بمجال التمويل السكني، وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تحث على ابتكار حلول تمويلية، تدفع من خطوات تملك مواطني المملكة لوحداتهم السكنية، التي تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم".

من جهته، عبر الأستاذ عبدالرحمن الدحيم، الرئيس التنفيذي لشركة ليوان للتطوير العقاري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مع البنك العربي، مشيرا إلى أن البنك يعد أحد أبرز البنوك المحلية الرائدة في دعم القطاع السكني والتطوير العقاري، عبر مبادراته في ابتكار حلول تمويلية لتمويل الوحدات السكنية.

وأكد الدحيم أن مشروع "ليفن ليوان"السكني والتجاري، والمتعدد الاستخدامات، يعد أحد أبرز مشاريع شركة ليوان، حيث يساهم في ترسيخ مفهوم جودة الحياة، بتوفيره مجمعا سكنيا وتجاريا نابضا بالحياة، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي، شمال غرب مدينة الرياض، على طريق الملك عبدالله، وبين طريق الملك فهد وشارع التخصصي.

الجدير بالذكر، أن البنك العربي الوطني anb ، كان قد أطلق تطبيقاً خلال العام الماضي، سهّل بموجبه عمليات فتح الحسابات، مما أثمر عن إنشاء أكثر من 80% حسابات الأفراد الجديدة عبر القنوات الرقمية، إضافة لإطلاق منصّته المصرفية المفتوحة (anb connect) لتسهيل التعاون مع الشركات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، عبر الخدمات المصرفية من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) لتتيح بنية أكثر انفتاحاً داخل المؤسسات المالية وتعاملات معيارية أكثر مرونة، كما أقام البنك وعبر منصته الرقمية شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم واجهات رقمية جديدة لفتح الحسابات الرقمية، وخيارات الاستثمار وحلول التمويل.