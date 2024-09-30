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مُحافظ الخرج يرعى حفل تدشين مركز عمليات اليوم الواحد بمجمعات التعاون الطبية

9/30/2024 2:51:56 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تدشين مركز عمليات اليوم الواحد في مجمعات التعاون الطبية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجمعات التعاون الطبية رائد بن ناصر العبيد -في كلمة له خلال الحفل المعدّ بهذه المناسبة -، عن شكره لمحافظ الخرج على دعمه المستمر للقطاع الصحي في الخرج، مشيرًا إلى أن المركز الجديد سيحدث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة ويعزز من مكانة ودعم القطاع الخاص للخدمات الصحية في المحافظة.
إثر ذلك دشَّن المحافظ مركز عمليات اليوم الواحد، ثمّ تجول في أرجاء المركز، واطلع على التجهيزات والخدمات المقدمة في تخصصات متعددة لمختلف الفئات العمرية. كما التقى سموّه عددًا من الأطباء العاملين في المركز، معربًا عن اعتزازه بجهودهم في خدمة الوطن والمجتمع، حاثًا إياهم على أهمية استمرار تطوير الكوادر الوطنية.

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