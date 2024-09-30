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وقاء يحتفي باليوم العالمي للسعار للتوعية بمرض السعار

9/30/2024 2:51:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة المدينة المنورة ورشة عمل توعوية للمختصين وملاك الحيوانات عن مرض داء لكلب (السعار)، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالمرض، وذلك بالتعاون مع (شركة أرامكو السعودية)، بهدف رفع مستوى الوعي بمرض السعار وكيفية التعامل معه في المجالين البشري والبيطري عملاً بمفهوم "الصحة الواحدة".
وناقشت الورشة أسباب وأنواع المرض وعلاقته بين الإنسان والحيوان، وجهود القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية لمكافحته، تمهيداً لإعلان القضاء عالمياً عليه بحلول عام 2030.
ويمثل تنفيذ المركز عدد من الفعاليات وورش العمل على مستوى مناطق المملكة لمرض السعار، فرصة إلى اتخاذ إجراءات القضاء على مسببات المرض باعتباره تهديداً للصحة العامة، وأهمية استخدام اللقاح الواقي للحيوانات من أخطار هذا المرض.
ويُعد مرض السعار مرض فيروسي مميت يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان عن طريق العض أو الخدوش ويهاجم الفيروس الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم معالجته.
ويعمل مركز وقاء إلى التصدي لمخاطر هذا المرض والذي يعتبر من الأمراض ذات الأولوية على المستوى الوطني، من خلال تطور سياسات الوقاية من المرض ومكافحتها، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تحصين الحيوانات ضد المرض، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالإصابة.

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