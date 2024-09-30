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المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلًا لكأس الأمم 2024م

9/30/2024 2:51:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تُوج المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلًا لكأس الأمم 2024م، والذي أقيم في مدينة الرباط بالمغرب على مدى أربعة أيام، حيث مثّل المنتخب السعودي الفرسان رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، ومشاري الحربي، وخالد المبطي.
وشارك في البطولة تسع دول، حيث جاء في المركز الثاني المنتخب الإيطالي، والمركز الثالث المنتخب البلجيكي، والمركز الرابع منتخب سويسرا، والمركز الخامس المنتخب الفرنسي، والمركز السادس المنتخب الإسباني.
وقدَّم فرسان المنتخب السعودي أداءً مميزًا خلال أشواط البطولة المختلفة، حيث حقق في اليوم الأول الفارس عبدالله الشربتلي المركز الأول في شوط 140 سم، وفي الشوط الثاني ارتفاع 145 سم المؤهل لشوط الجائزة الكبرى استطاع جميع الفرسان التأهل، وحقق خلال الشوط الفارس عبدالله الشربتلي المركز الأول، فيما حل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثالث، فيما استطاع الفارس رمزي الدهامي في ثاني أيام البطولة تحقيق المركز الأول في الشوط المؤهل لكأس العالم، والمركز الرابع في شوط 140 سم، وفي اليوم الثالث للبطولة توج الفارس خالد المبطي بطلًا للشوط ارتفاع 150 سم، وحل زميله الفارس عبدالله الشربتلي في المركز الثالث، واختتم فرسان المنتخب مشاركتهم في اليوم الختامي للبطولة بتحقيق كأس الأمم في شوط الفرق وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.

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