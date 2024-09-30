المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلًا لكأس الأمم 2024م

(MENAFN
- Al Watan)
تُوج المنتخب السعودي لقفز الحواجز بطلًا لكأس الأمم 2024م، والذي أقيم في مدينة الرباط بالمغرب على مدى أربعة أيام، حيث مثّل المنتخب السعودي الفرسان رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، ومشاري الحربي، وخالد المبطي.
وشارك في البطولة تسع دول، حيث جاء في المركز الثاني المنتخب الإيطالي، والمركز الثالث المنتخب البلجيكي، والمركز الرابع منتخب
سويسرا، والمركز الخامس المنتخب الفرنسي، والمركز السادس المنتخب الإسباني.
وقدَّم فرسان المنتخب السعودي أداءً مميزًا خلال أشواط البطولة المختلفة، حيث حقق في اليوم الأول الفارس عبدالله الشربتلي المركز الأول في شوط 140 سم، وفي الشوط الثاني ارتفاع 145 سم المؤهل لشوط الجائزة الكبرى استطاع جميع الفرسان التأهل، وحقق خلال الشوط الفارس عبدالله الشربتلي المركز الأول، فيما حل الفارس رمزي الدهامي في المركز الثالث، فيما استطاع الفارس رمزي الدهامي في ثاني أيام البطولة تحقيق المركز الأول في الشوط المؤهل لكأس العالم، والمركز الرابع في شوط 140 سم، وفي اليوم الثالث للبطولة توج الفارس خالد المبطي بطلًا للشوط ارتفاع 150 سم، وحل زميله الفارس عبدالله الشربتلي في المركز الثالث، واختتم فرسان المنتخب مشاركتهم في اليوم الختامي للبطولة بتحقيق كأس الأمم في شوط الفرق وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.
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