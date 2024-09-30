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أهلي آسيا مختلف

9/30/2024 2:51:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتلى الأهلي صدارة المجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة، بتغلبه على مضيفه الوصل الإماراتي 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد زعبيل، لحساب الجولة الثانية للبطولة القارية، سجل لقلعة الكؤوس رياض محرز ((4))، وروجير إيبانيز ((38))، ليرفع الراقي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وظل الوصل على 3 نقاط.
وقدم الراقي خلال المواجهة أداء مختلف عما سبقه من مباريات وسط انضباط تكتيكي وتنظيم دفاعي جيد.
وفي المواجهات الأخرى كسب السد القطري ضيفه الاستقالال الإيراني 2 /صفر، وتعادل برسيبوليس الإيراني وضيفه باختاكور الأوزبكي 1 /1.
- الأهلي حصد العلامة الكاملة واعتلى الصدارة
- الراقي خرج بشباك نظيفة للمرة الثانية تواليا قاريا
- التنظيم الدفاعي الجيد منح قلعة الكؤوس التفوق
- محرز عاد للتسجيل والصناعة بعد غياب

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