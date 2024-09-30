أهلي آسيا مختلف

(MENAFN
- Al Watan)
اعتلى الأهلي صدارة المجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة، بتغلبه على مضيفه الوصل الإماراتي 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد زعبيل، لحساب الجولة الثانية للبطولة القارية، سجل لقلعة الكؤوس رياض محرز ((4))، وروجير إيبانيز ((38))، ليرفع الراقي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وظل الوصل على 3 نقاط.
وقدم الراقي خلال المواجهة أداء مختلف عما سبقه من مباريات
وسط انضباط تكتيكي وتنظيم دفاعي جيد.
وفي المواجهات الأخرى كسب السد القطري ضيفه الاستقالال الإيراني 2 /صفر، وتعادل برسيبوليس الإيراني وضيفه باختاكور الأوزبكي 1 /1.
- الأهلي حصد العلامة الكاملة واعتلى الصدارة
- الراقي خرج بشباك نظيفة للمرة الثانية تواليا قاريا
- التنظيم الدفاعي الجيد منح قلعة الكؤوس التفوق
- محرز عاد للتسجيل والصناعة بعد غياب
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