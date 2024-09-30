الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو مساعدات إنسانية للمتضررين في لبنان

(MENAFN
- Al Watan)
قدّم الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو مساعدات إنسانية إضافية لمساعدة المتضررين من التصعيد المستمر للأعمال العدائية في لبنان. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا التمويل الطارئ يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا مثل: الحماية، والمساعدة الغذائية، والمأوى، والرعاية الصحية.
وأكد بيان أوروبي صادر في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم من خلال تعبئة جميع أدوات الاستجابة لحالات الطوارئ المتاحة، بما في ذلك عن طريق استخدام آلية الحماية المدنية.
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