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الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو مساعدات إنسانية للمتضررين في لبنان

9/30/2024 2:51:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قدّم الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو مساعدات إنسانية إضافية لمساعدة المتضررين من التصعيد المستمر للأعمال العدائية في لبنان. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا التمويل الطارئ يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا مثل: الحماية، والمساعدة الغذائية، والمأوى، والرعاية الصحية.
وأكد بيان أوروبي صادر في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم من خلال تعبئة جميع أدوات الاستجابة لحالات الطوارئ المتاحة، بما في ذلك عن طريق استخدام آلية الحماية المدنية.

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