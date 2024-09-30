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المساعدات تتسارع بعد ارتفاع قتلى إعصار هيلين

9/30/2024 2:51:55 PM
(MENAFN- Al Watan) مع وصول عدد قتلى الإعصار هيلين إلى 107 أشخاص على الأقل في ست ولايات، تسارعت وتيرة وصول الإمدادات إلى المجتمعات المعزولة، وقال حاكم ولاية جورجيا، براين كيمب، خلال مؤتمر صحفي إن حصيلة القتلى في تلك الولاية ارتفعت من 17 إلى 25، مما رفع إجمالي عدد القتلى إلى أكثر من 100 شخص، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من نصف هذه الوفيات في ولايتي كارولينا.
وأعلنت مقاطعة في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، وتضم مدينة آشيفيل الجبلية، عن مقتل 30 شخصًا هناك، وتوقع حاكم ولاية كارولينا الشمالية، روي كوبر، أن ترتفع حصيلة القتلى مع وصول رجال الإنقاذ وغيرهم من عمال الطوارئ إلى مناطق معزولة بسبب انهيار الطرق والبنية التحتية الفاشلة والفيضانات واسعة النطاق.
وتم نقل الإمدادات جوًا إلى المنطقة المحيطة بمدينة أشفيل المعزولة، وتعهدت مديرة مقاطعة بونكومب، أفريل بيندر، بتوفير الغذاء والماء للمدينة.
تضرر شبكة المياه
وتضررت شبكة المياه في أشفيل، لذا سار السكان بالدلاء إلى أحد الجداول للحصول على المياه، وكانوا يراقبون خطواتهم بعناية، حيث اقتلعت عاصفة من المياه قبل ثلاثة أيام جميع الأشجار والأرض، ولم يبق سوى الطين، وتقاسم الجيران الطعام والماء.
وحذر المسؤولون من أن إعادة البناء بعد الخسائر الواسعة النطاق في المنازل والممتلكات ستكون طويلة وصعبة، وقد قلبت العاصفة الحياة في جميع أنحاء الجنوب الشرقي، كما تم الإبلاغ عن وفيات في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا.
وقال مسؤولون في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إن مئات الطرق أغلقت في غرب ولاية كارولينا الشمالية، وإن الملاجئ في جميع أنحاء المنطقة تستضيف أكثر من ألف شخص.
50 فرقة بحث
وانتشرت أكثر من 50 فرقة بحث في جميع أنحاء المنطقة بحثًا عن الأشخاص العالقين، وتضمنت إحدى جهود الإنقاذ إنقاذ 41 شخصًا شمال أشفيل، وركزت مهمة أخرى على إنقاذ طفل رضيع واحد، وقال تود هانت، مساعد قائد الحرس الوطني في ولاية كارولينا الشمالية، إن الفرق عثرت على أشخاص من خلال مكالمات الطوارئ على الرقم 911 ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع فيديو كمية هائلة من الحطام، بما في ذلك قوارب عائمة مقلوبة وأرصفة خشبية متناثرة، تغطي سطح بحيرة لور، وهي بقعة خلابة تقع بين الجبال خارج أشفيل.
ووصف الرئيس جو بايدن تأثير العاصفة بأنه ((مذهل))، وقال إنه سيزور المنطقة هذا الأسبوع طالما أنها لا تعطل عمليات الإنقاذ أو أعمال التعافي، وفي تبادل مقتضب للآراء مع الصحفيين، قال إن الإدارة تقدم للولايات ((كل ما لدينا)) للمساعدة في استجابتها للعاصفة.
وتعهد بتقديم الحكومة الفيدرالية المساعدة للدمار ((الساحق)) الذي خلفه إعصار هيلين، كما وافق على إعلان ولاية كارولينا الشمالية منطقة كارثية، مما يجعل التمويل الفيدرالي متاحًا للأفراد المتضررين.
انقطاع الكهرباء
ظل أكثر من مليوني مالك منزل وعملاء مرافق آخرين بدون كهرباء ليلة الأحد، وشهدت ولاية ساوث كارولينا أكبر عدد من حالات انقطاع الكهرباء، وطلب حاكم الولاية، هنري ماكماستر، الصبر بينما تعاملت فرق العمل مع أعمدة الكهرباء المكسورة على نطاق واسع، وقال ماكماستر للصحفيين خارج المطار في مقاطعة إيكين ((نريد من الناس أن يظلوا هادئين، المساعدة في طريقها، لكنها ستستغرق بعض الوقت)).
كانت الولاية ترسل إمدادات المياه وغيرها من المواد إلى مقاطعة بونكومب وأشيفيل، لكن الانهيارات الطينية التي تسد الطريق السريع رقم 40، والطرق السريعة الأخرى منعت الإمدادات من الوصول، وقال المسؤولون إن إمدادات المياه الخاصة بالمقاطعة كانت على الجانب الآخر من نهر سوانناوا، بعيدًا عن المكان الذي يعيش فيه معظم سكان مقاطعة بونكومب البالغ عددهم 270 ألف نسمة.

الإعصار هيلين
ضرب اليابسة في وقت متأخر من يوم الخميس في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة برياح سرعتها 140 ميلا في الساعة (225 كيلومترًا في الساعة).
تحرك بسرعة عبر جورجيا، ثم غمر ولايتي كارولينا وتينيسي بأمطار غزيرة غمرت الجداول والأنهار وألحقت أضرارًا بالسدود.

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