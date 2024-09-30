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الشورى يطالب بدعم الجامعات الطرفية والحديثة

9/30/2024 2:51:55 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب أعضاء في مجلس الشورى في جلسته، أمس، صندوق التعليم العالي الجامعي، بالتركيز على دعم البرامج في الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا، لحاجتها مقارنةً بالجامعات الأخرى التي قطعت شوطًا في تحقيق الاستدامة المالية. كما طالب الأعضاء الصندوق بتعزيز وتطوير خدماته وبرامجه مع أصحاب المصلحة، وبما يحقق من تحسينٍ لجودة التعليم العالي الجامعي ويلبي متطلبات التنمية المستدامة. كما طالبوا بأن يوضح الصندوق مستوى الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة خصوصًا فيما يتعلق بنسبة الأصول المختلفة في المحفظة.
تنمية موارد الجامعات
كما طالب الأعضاء الصندوق بتبني إقامة مشاريع استثمارية في مواقع الجامعات بالشراكة وبنسب عادلة تسهم فعليًا في تنمية موارد الجامعات الذاتية، فضلا عن أن تعمل الجامعات على صرف المبالغ الممنوحة من صندوق التعليم العالي الجامعي على البنية التحتية للجامعات الناشئة كالتعلم الإلكتروني، والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في التخصصات النادرة، ودعم المكتبات.
مذكرات تفاهم واتفاقية
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق الشورى على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقية بين السعودية وعدد من الدول تتعلق بعدد من المجالات.
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ونظيراتها في رواندا وسان مارينو وإستونيا، في شأن المشاورات السياسية.
وفي شأن آخر وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في مجال منع الفساد ومكافحته، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الخدمات اللوجستية
وفي شأن يتعلق بالخدمات اللوجستية وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي شأن ذي صلة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
مشروع نظام
كما وافق الشورى خلال الجلسة على مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وفيما يتعلق بالشؤون الثقافية والفكرية وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، في شأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
مطالب الشورى من صندوق التعليم العالي الجامعي
- تعزيز وتطوير خدماته وبرامجه مع أصحاب المصلحة.
- توضيح مستوى الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة.
- دعم البرامج في الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا.
- تبني إقامة مشاريع استثمارية في مواقع الجامعات.

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