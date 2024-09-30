نقل مواطن من الكويت لاستكمال علاجه
التاريخ
9/30/2024 2:51:55 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تابعت سفارة المملكة في الكويت، وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، حالة مواطن تعرض لعارض صحي حرج.
وأكدت السفارة أنه تم نقل المواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه داخل المملكة، وذلك يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطنين بالخارج.
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