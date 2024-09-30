Tuesday, 01 October 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقل مواطن من الكويت لاستكمال علاجه

9/30/2024 2:51:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تابعت سفارة المملكة في الكويت، وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، حالة مواطن تعرض لعارض صحي حرج.
وأكدت السفارة أنه تم نقل المواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجه داخل المملكة، وذلك يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطنين بالخارج.

MENAFN30092024000089011017ID1108730857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث