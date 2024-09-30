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خطة لرفع إنتاج الورود بواسطة البيوت المحمية

9/30/2024 2:51:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه المملكة لتوطين زراعة الورود، وذلك من خلال مضاعفة الإنتاج عبر البيوت المحمية، إذ وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات المتخصصة في إدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وإحدى مزارع الورد.
وكشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية))، عن زيادة إنتاج الورد العام الماضي 2023 بنسبة 34%، حيث ارتفع من 500 مليون وردة في عام 2020، إلى 960 مليون وردة، حيث يستهدف القطاع الوصول إلى إنتاج 2 مليار وردة بحلول عام 2026م.
طلب ثابت
يشهد سوق الورود بالمملكة طلبًا ثابتًا، مدفوعًا بالممارسات الثقافية والاحتفالات والجماليات، وتعد الورود جزءًا لا يتجزأ من تقاليد المملكة، حيث تُستخدم في مناسبات مختلفة مثل حفلات الزفاف والاحتفالات الدينية والتجمعات الاجتماعية.
ويتميز السوق بمجموعة واسعة من الزهور المزروعة محليًا والمستوردة، والتي تلبي تفضيلات متنوعة وجماليات التصميم، تتماشى القيمة الزخرفية للزهور المقطوعة مع تركيز الثقافة السعودية على الجمال البصري والجماليات، مما يجعل السوق جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية والمناسبات الخاصة.
إنتاج الورد في المملكة
وأشارت البيئة والمياه والزراعة، إلى أن الاستثمار في قطاع إنتاج الورد موعود بتحقيق مكاسب عديدة في المستقبل القريب؛ حيث يُعد استهلاك الورد جزءًا من نمط الحياة اليومية، وسلعة فاخرة تجد إقبالًا لدى العديد من المستهلكين، كما يُسهم تطور التسوق الإلكتروني في سهولة شراء المستهلكين للورود؛ مما يزيد حجم الطلب عليها، إلى جانب إسهام نمو قطاع السياحة والفنادق في مضاعفة الطلبات المتوقعة لمنتجات الورود، إضافةً إلى تطور استخداماتها في العديد من المجالات الصناعية، والمصادر الطبيعية للمركبات الطبية الطبيعة؛ مثل مضادات الأكسدة، فضلًا عن استخدام الورد في صناعة الإكسسوارات، والديكورات، والعطور.
مدن للورود
وعدّدت الوزارة الميز النسبية والخصائص المتوافرة لنجاح مشروعات زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوافر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للإسهام في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
يُشار إلى أن الورد يُعد من القطاعات التي يدعمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف السعودية))، من خلال إنشاء مشاتل، ومُدن للورود والنباتات العطرية في عددٍ من مناطق المملكة، ويسعى البرنامج للتوسع في زراعة وإنتاج الورد.
استثمارات الورد
%37 زيادة عن العام الماضي 2023.
500 مليون وردة في عام 2020.
960 مليون وردة في 2023.
2 مليار وردة المستهدف في 2026.
433 مستفيدًا من الدعم في 9 مناطق.

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