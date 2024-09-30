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صدارة سعودية في إستراتيجية الذكاء الاصطناعي

9/30/2024 2:51:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت السعودية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إستراتيجية الحكومة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي 2024 الصادر عن شركة ((تورتويز ميديا)) ​​البريطانية. واحتفظت المملكة بمكانتها الأولى في هذه الفئة، وحسنت ترتيبها العام، حيث تقدمت 17 مركزًا إلى المرتبة الـ14 عالميًا، متقدمة على الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الـ20.
استثمار حكومي ضخم
وترجع أسباب التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية إلى الاستثمار الحكومي الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزام بقيمة 40 مليار دولار للقطاع.
ويسترشد تطوير الذكاء الاصطناعي في المملكة بإستراتيجية وضعتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها الرائدة في مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تقودها الحكومة. مع ذلك، أشار المؤشر أيضًا إلى التحديات المحتملة، مثل الحاجة إلى توسيع التركيز إلى ما هو أبعد من المشاريع التي تقودها الدولة لتشجيع الابتكار الأوسع في منظومة الذكاء الاصطناعي.
تحديات جذب المواهب
وعلى الرغم من نجاحها في إستراتيجية الحكومة، تواجه المملكة تحديات في جذب المواهب العالمية بمجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة تشغيلية مواتية، وفقا للمؤشر. وتعمل المملكة على معالجة هذه القضايا من خلال مبادرات، مثل المعسكرات التدريبية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الشراكات لبناء الخبرات المحلية.
ومع استمرار المملكة في تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن نهجها في موازنة العلاقات مع القوى العالمية، مثل الولايات المتحدة والصين، سيكون مهمًا. ومن الممكن أن يؤدي رفع الحظر الأمريكي المحتمل على تصدير شرائح ((إنفيديا)) المتقدمة للسعودية إلى تعزيز قدرات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن تأثير هذا التوافق لا يزال غير واضح.
وفي شهر مارس الماضي، ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) أن الحكومة السعودية تخطط لإطلاق مبادرة لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي من خلال صندوق استثماري مقترح بقيمة 40 مليار دولار.
ويهدف الصندوق، الذي من المتوقع أن ينطلق في النصف الثاني من عام 2024، إلى دعم مختلف المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الشركات الناشئة التي تركز على تصنيع الرقائق ومراكز البيانات.
مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي 2024
- السعودية الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- صدارة في إستراتيجية الحكومة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- التقدم 17 مركزا إلى المركز الـ14 عالميا.
- 40 مليار دولار خصصتها المملكة لقطاع الذكاء الاصطناعي.

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