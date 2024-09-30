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تفاصيل طرح 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية فى بيت الوطن

9/30/2024 2:51:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، أنه سيتم بدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع“بيت الوطن” للمصريين بالخارج يوم 2 أكتوبر المقبل.

قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى المصرى، تم تحديث الموقع الإلكترونى لمشروع“بيت الوطن”، اليوم الاثنين 30 سبتمبر، ليتضمن الطرح التكميلى للوحدات بالمرحلة العاشرة التكميلية، بإجمالى 1760 وحدة سكنية بمدن“القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – حدائق أكتوبر – السادات – المنيا الجديدة – العلمين الجديدة”.

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وأشار إلى أنه لن يتم استقبال أية تحويلات جديدة للحجز بالمرحلة التكميلية للوحدات، وسيكون الموقع متاحاً اليوم الاثنين للراغبين فى الحجز المبدئي، وسيتم استقبال تحويلات استكمال المقدمات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2-10-2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكى كود الحجز الجديد، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة، متاحة على الموقع للراغبين فى الحجز.

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