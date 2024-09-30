تفاصيل طرح 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية فى بيت الوطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، أنه سيتم بدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع“بيت الوطن” للمصريين بالخارج يوم 2 أكتوبر المقبل.
قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى المصرى، تم تحديث الموقع الإلكترونى لمشروع“بيت الوطن”، اليوم الاثنين 30 سبتمبر، ليتضمن الطرح التكميلى للوحدات بالمرحلة العاشرة التكميلية، بإجمالى 1760 وحدة سكنية بمدن“القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – حدائق أكتوبر – السادات – المنيا الجديدة – العلمين الجديدة”.
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وأشار إلى أنه لن يتم استقبال أية تحويلات جديدة للحجز بالمرحلة التكميلية للوحدات، وسيكون الموقع متاحاً اليوم الاثنين للراغبين فى الحجز المبدئي، وسيتم استقبال تحويلات استكمال المقدمات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2-10-2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكى كود الحجز الجديد، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة، متاحة على الموقع للراغبين فى الحجز.
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