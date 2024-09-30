الكويت تبحث مع طاجيكستان وأذربيجان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والنفط الكويتية نورة الفصام مع سفيري طاجيكستان لدى الكويت زبيدالله زبيدوف وأذربيجان أميل كريموف – كلا على حدة – سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين.

وذكرت وزارة المالية الكويتية – في بيان لها اليوم – أن الفصام أكدت خلال لقائها مع سفير طاجيكستان على ضرورة استكمال أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين ومناقشة سبل تعزيزها.

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وأفادت بأنه تم التطرق إلى الرغبة المشتركة بعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الكويتية الطاجيكية المشتركة خلال الفترة المقبلة ودورها في تدعيم العلاقات الثنائية في شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والتوقيع عليه في الفترة القادمة.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة سبل تعزيز العمل المشترك بين البلدين والاستثمار الأجنبي الذي يدعم نمو وتطور البلدين .. مبينة أنه تم اقتراح عقد منتدى تجاري اقتصادي في الكويت ودعوة الشركات الاستثمارية والبنوك لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقالت الفصام إنها بحثت مع سفير أذربيجان ، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والاستثمارية في ظل الإمكانيات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين .. كما تم التطرق إلى مشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 29) المقرر إقامته في العاصمة باكو في نوفمبر 2024.

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