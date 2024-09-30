الكويت تبحث مع طاجيكستان وأذربيجان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحثت وزيرة
المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والنفط الكويتية نورة الفصام مع سفيري طاجيكستان لدى الكويت زبيدالله زبيدوف وأذربيجان أميل كريموف – كلا على حدة – سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين.
وذكرت وزارة المالية الكويتية – في بيان لها اليوم – أن الفصام أكدت خلال لقائها مع سفير طاجيكستان على ضرورة استكمال أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين ومناقشة سبل تعزيزها.
موضوعات متعلقة
هل يتجه العالم نحو أزمة غاز جديدة؟ فيتش: ارتفاع أصول الصناديق المالية الصينية 17% لمستوى قياسي تقرير: أوروبا تحتاج لاستثمارات إضافية سنوية تتراوح بين 750 مليار و800 مليار يورو
وأفادت بأنه تم التطرق إلى الرغبة المشتركة بعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الكويتية الطاجيكية المشتركة خلال الفترة المقبلة ودورها في تدعيم العلاقات الثنائية في شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والتوقيع عليه في الفترة القادمة.
وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة سبل تعزيز العمل المشترك بين البلدين والاستثمار الأجنبي الذي يدعم نمو وتطور البلدين .. مبينة أنه تم اقتراح عقد منتدى تجاري اقتصادي في الكويت ودعوة الشركات الاستثمارية والبنوك لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وقالت الفصام إنها بحثت مع سفير أذربيجان ، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والاستثمارية في ظل الإمكانيات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين .. كما تم التطرق إلى مشاركة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 29) المقرر إقامته في العاصمة باكو في نوفمبر 2024.
المصدر:
MENAFN30092024000202011048ID1108730853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.