تقرير: أوروبا تحتاج لاستثمارات إضافية سنوية تتراوح بين 750 مليار و800 مليار يورو

MENAFN - Al-Borsa News) كشف تقرير حديث أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن توقعات النمو الاقتصادية المستقبلية للقارة الأوروبية ، عن أن أوروبا تحتاج إلى استثمارات إضافية سنوية تتراوح بين 750 مليارا و800 مليار يورو أي ما يعادل 4.4% إلى 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2023.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد كلفت رئيس الوزراء الإيطالي السابق الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بإعداد التقرير“حول القدرة التنافسية لأوروبا” والذي نشرت نتائجه منصة“البلقان الإخبارية اليوم.

موضوعاتهل يتجه العالم نحو أزمة غاز جديدة؟ فيتش: ارتفاع أصول الصناديق المالية الصينية 17% لمستوى قياسي الكويت تبحث مع طاجيكستان وأذربيجان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

وأشار التقرير إلى أن الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي هائلة ولكن الاستثمار الإنتاجي لايزال ضعيفًا على الرغم من وفرة المدخرات الخاصة.

وقارن التقرير بين خطة الاستثمارات الأوروبية التى كانت ضمن خطة مارشال بين عامي 1948 و1951 وهي تعادل ما بين 1% إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الزيادة يتطلب أن ترتفع حصة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي من حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى حوالي 27% × مما يعكس تراجعًا دام لعقود عبر معظم الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي.

ونبه تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن الاستثمار الإنتاجي في الاتحاد الأوروبي لا يرتفع لمواجهة هذا التحدي، فمنذ الأزمة المالية الكبرى التي حدثت في عامي 2007 و2008 ، ظهرت فجوة كبيرة ومستدامة بين الاستثمار الإنتاجي الخاص في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، في الوقت نفسه لم يتم تعويض الفجوة في الاستثمار الخاص بين الاقتصادين بزيادة الاستثمار الحكومي الذي انخفض أيضًا بعد الأزمة المالية الكبرى وكان أقل بشكل مستمر في الاتحاد الأوروبي مقارنةً بالولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب التقرير ، توفر الاستثمارات الأسرية في الاتحاد الأوروبي مدخرات كبيرة لتمويل الاستثمارات العالية، لكن لا يتم توجيهها بكفاءة نحو الاستثمارات الإنتاجية ، ففي عام 2022 بلغت مدخرات الأسر في الاتحاد الأوروبي 1,390 مليار يورو مقابل 840 مليار يورو في الولايات المتحدة ، وعلى الرغم من ارتفاع مدخراتهم فإن ثروة الأسر في الاتحاد الأوروبي أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة ويرجع ذلك إلى العوائد المنخفضة التي يحصلون عليها من الأسواق المالية على ممتلكاتهم من الأصول.

وكشف تقرير المفوضية الأوروبية عن أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تلبية هذه الاحتياجات الاستثمارية دون تجاوز موارد اقتصاده، ولكن القطاع الخاص سيحتاج إلى دعم عام لتمويل الخطة ، فقد قامت المفوضية الأوروبية وإدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بمحاكاة سيناريوهات لدفع استثماري مستمر في الاتحاد الأوروبي يعادل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي باستخدام نماذج متعددة الدول.

ونوه التقرير بأن استثمارًا بهذا الحجم سيزيد من الناتج بحوالي 6% في غضون 15 عامًا ، ونظرًا لأن العرض يتكيف ببطء أكبر من الطلب ، حيث يتطلب بناء رأس المال الإضافي وقتًا ، فإن المرحلة الانتقالية تعني بعض الضغوط التضخمية ولكن هذه الضغوط تتلاشى بمرور الوقت.

وأوضح تقرير المفوضية الأوروبية أن فتح هذه الاستثمارات سيكون تحديًا تاريخيًا في أوروبا، فقد تم تنفيذ حوالي أربعة أخماس الاستثمار الإنتاجي من قبل القطاع الخاص والخُمس المتبقي من قبل القطاع العام..مؤكدا أن الحوافز المالية لفتح الاستثمار الخاص ضرورية لتمويل الخطة الاستثمارية بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية المباشرة.

المصدر: