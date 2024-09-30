فيتش: ارتفاع أصول الصناديق المالية الصينية 17% لمستوى قياسي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، إن أصول الصناديق المالية الخاضعة للإدارة عالميًا قد ارتفعت 7.7% إلى 10.6 تريليون دولار، خلال النصف الأول من عام 2024، بدعم من التدفقات الوافدة إلى الصناديق المالية في الصين.
وأوضح تقرير الوكالة الإثنين، أن أصول الصناديق المالية الصينية ارتفعت بنسبة 16.9% منذ نهاية عام 2023 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.2 تريليون يوان صيني (1.9 تريليون دولار)، بعد أداء قوي خلال الربع الأول من العام الجاري.
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وارتفعت أصول الصناديق الأمريكية بنسبة 3% منذ نهاية عام 2023 إلى 6.5 تريليون دولار، على الرغم من التدفقات الخارجة الكبيرة من الصناديق المؤسسية مدفوعة بالإصلاح التنظيمي، فيما زادت أصول الصناديق الأوروبية 6.3% إلى 2.1 تريليون دولار.
وتتوقع“فيتش” استمرار خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى حتى عام 2026، وقالت إن ذلك سيؤدي لتسارع التدفقات الخارجة من الصناديق المالية، كما تتوقع تباطؤ التدفقات الوافدة خلال النصف الثاني من هذا العام.
المصدر:
MENAFN30092024000202011048ID1108730850
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