فيتش: ارتفاع أصول الصناديق المالية الصينية 17% لمستوى قياسي

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، إن أصول الصناديق المالية الخاضعة للإدارة عالميًا قد ارتفعت 7.7% إلى 10.6 تريليون دولار، خلال النصف الأول من عام 2024، بدعم من التدفقات الوافدة إلى الصناديق المالية في الصين.

وأوضح تقرير الوكالة الإثنين، أن أصول الصناديق المالية الصينية ارتفعت بنسبة 16.9% منذ نهاية عام 2023 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.2 تريليون يوان صيني (1.9 تريليون دولار)، بعد أداء قوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

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وارتفعت أصول الصناديق الأمريكية بنسبة 3% منذ نهاية عام 2023 إلى 6.5 تريليون دولار، على الرغم من التدفقات الخارجة الكبيرة من الصناديق المؤسسية مدفوعة بالإصلاح التنظيمي، فيما زادت أصول الصناديق الأوروبية 6.3% إلى 2.1 تريليون دولار.

وتتوقع“فيتش” استمرار خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى حتى عام 2026، وقالت إن ذلك سيؤدي لتسارع التدفقات الخارجة من الصناديق المالية، كما تتوقع تباطؤ التدفقات الوافدة خلال النصف الثاني من هذا العام.

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