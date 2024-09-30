نقابة المهندسين شريك رئيسى فى قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت نقابة المهندسين المصرية اليوم عن شراكتها فى تنظيم النسخة الأولى من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والمقرر انطلاقها فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وأكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار دعم النقابة لمشروعات الدولة الرامية إلى التحول نحو السيارات الكهربائية فى مصر.

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وأشار النبراوى إلى أن النقابة ستلعب دورًا هامًا فى تصميم وتطوير البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على الدعم الفنى المطلوب.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته النقابة اليوم، والذى شهد توقيع اتفاقية شراكة مع التحالف المنظم لقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية.

من جانبه، أوضح محمد الصعيدى، رئيس تحالف القمة، أن الحدث سيشهد مشاركة نحو 90 متحدثًا على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف أن القمة تأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة، فى إطار خطط التنمية المستدامة 2030.

كما أشار الصعيدى إلى أنه من المتوقع مشاركة العديد من الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الحكومية بالدول الخارجية، والقطاع الزراعى، فى قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية.