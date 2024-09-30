نقابة المهندسين شريك رئيسى فى قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت نقابة المهندسين المصرية اليوم عن شراكتها فى تنظيم النسخة الأولى من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والمقرر انطلاقها فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.
وأكد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار دعم النقابة لمشروعات الدولة الرامية إلى التحول نحو السيارات الكهربائية فى مصر.
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وأشار النبراوى إلى أن النقابة ستلعب دورًا هامًا فى تصميم وتطوير البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على الدعم الفنى المطلوب.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته النقابة اليوم، والذى شهد توقيع اتفاقية شراكة مع التحالف المنظم لقمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية. الصعيدى: 90 متحدثًا سيشاركون فى المعرض
من جانبه، أوضح محمد الصعيدى، رئيس تحالف القمة، أن الحدث سيشهد مشاركة نحو 90 متحدثًا على مدار ثلاثة أيام.
وأضاف أن القمة تأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة، فى إطار خطط التنمية المستدامة 2030.
كما أشار الصعيدى إلى أنه من المتوقع مشاركة العديد من الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الحكومية بالدول الخارجية، والقطاع الزراعى، فى قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية.
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