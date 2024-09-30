((شعبة الأسمنت)) تطلب من أعضائها حصر احتياجاتهم من المازوت

MENAFN - Al-Borsa News) خاطبت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، شركات القطاع بموافتها بالكميات التى تحتاجها من المازوت تمهيدًا لعرضها على وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفيرها الشهر الجارى للحفاظ على وفرة الإنتاج بالسوق المحلى.

وقال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن جميع الأسمنت تعتمد على المازوت فى مرحلة تشغيل الأفران فقط بكميات ضئيلة فيما عدا واحد فقط يعتمد على المازوت بنسبة 100% فى مراحل التشغيل.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن آلية توزيع المازوت على المصانع تأتى من خلال وزارة البترول التى تقوم باستيراده ثم توريده لشركات التوزيع المملوكة لها وبعدها تقوم بتوزيعه على شركات الأسمنت.

ذكر، أن الوقود البديل للمازوت فى صناعة الأسمنت الذى وجه وزير الصناعة والنقل باستخدامه هو الوقود المستخرج من مخلفات المصانع والمنازل لاستخدامه فى تشغيل الأفران.

وتراجعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 15%، خلال أول 5 أشهر من 2024، لتسجل 330 مليون دولار، مقابل 388 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2023، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء.

وأفاد أن حجم استهلاك السوق المحلى من الأسمنت خلال العام الماضى وصل إلى 47 مليون طن، بينما بلغت الكميات المصدرة 12 مليون طن بقيمة 770 مليون دولار.

وقال فاروق مصطفى، رئيس شركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الشركة بصدد حصر احتياجتها من المازوت، بعدما توقفت عن استخدامه منذ ارتفاع أسعاره ونقص عمليات التوريد.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تعتمد على استيراد الفحم فى عمليات التشغيل، ولكن بعد انتظام توريد المازوت من المتوقع أن تستعيد المصانع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك نحو 6 مصانع بقطاع مواد البناء تعتمد على المازوت كمصدر للطاقة، أما باقى المصانع تستخدم طاقة بديلة منها الفحم نظرًا لتكلفته المنخفضة أو الغاز الطبيعى.

وأضاف الزينى لـ ((البورصة))، أن سعر الأسمنت شهد ارتفاعًا منذ شهر يوليو الماضى بنسبة وصلت إلى 30%.

وقال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة القاهرة التجارية بالإسكندرية إن سعر طن الأسمنت يتراوح بين 3 آلاف إلى 3200 جنيه تسليم ((أرض مصنع)).