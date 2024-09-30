مؤشرات البورصة تختتم تداولات سبتمبر فى المنطقة الخضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News) اختتمت مؤشرات البورصة
المصرية أخر جلسات شهر سبتمبر فى المنطقة الخضراء بعد صعود جماعى طفيف بدعم من ارتفاع معدلات السيولة إلى 5 مليارات جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 محققا 31587.04 نقطة بنسبة 0.41%، كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.9% ليصل إلى 3126.92 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 7538.3 نقطة.
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وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 10732.02 نقطة، وقفز مؤشر EGX30 capped بنحو 0.57 % ليصل لمستوى 39020.69 نقطة. مسعود: ارتفاع حجم التداولات يدعم النظرة الإيجابية للسوق
قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أحجام التداولات يدعم النظرة الإيجابية المتوقعة لأداء المؤشرات بنهاية العام الجاري.
وأضاف فاروق، أن نتائج أعمال الشركات الجيدة دعمت عملية الصعود، وباعدت تأثير الأحداث الجيوسياسية على السوق.
ويرى أن مستهدفات المؤشر الرئيسي بنهاية العام الجاري ستترواح ما بين 34 و36 ألف نقطة وستنتقل السيولة فيما بعد للمؤشرين EGX70 و EGX100.
وشهد السوق قيم تداولات 5.07 مليارات جنيه، من خلال تداول 956.2 مليون سهم، بتنفيذ 125.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 79 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 19.96%، وسهم أصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية بنسبة 19.83%.
وتراجعت أسعار 97 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الإسكندرية بنحو 7.94% ، وسهم مصر بنى سويف للاسمنت بنحو 3.6%، فيما لم تتغير أسعار 36 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.185 تريليون جنيه. فراج: مراقبة حركة السيولة والاحتفاظ بالأسهم القيادية
ويرى عبد الله فراج، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن كسر منطقة المقاومة عند مستوى 31.7 نقطة خلال تعاملات الثلاثاء سيقود المؤشر الرئيسي لمحاولة اختراق منطقة 33.8 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.
وأضاف أن منطقة الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي تقع عند 31222 نقطة، على الرغم من بداية ظهور بعض عمليات جني الأرباح.
وقال إن أسهم إعمار مصر، والسويدى إليكتريك، وطلعت مصطفى، وحديد عز قادت صعود المؤشرات خلال تعاملات جلسة الاثنين، ناصحًا المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم القيادية والانتقائية والمتابعة الجيدة لحركة السيولة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 166.4 مليون جنيه و 62.4 مليون جنيه مستحوذين على نسب 85.98% و6.8%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 228.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.22%.
وسجل الأفراد 71.37% من التعاملات، حيث سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، في حين سجل المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 11.6 مليون جنيه و20.7 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 28.62% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 178 مليون جنيه و83 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات الاجنبية صافي بيع 230.2 مليون جنيه.
كتب: عمرو طارق
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