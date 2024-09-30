مؤشرات البورصة تختتم تداولات سبتمبر فى المنطقة الخضراء

MENAFN - Al-Borsa News) اختتمت مؤشرات المصرية أخر جلسات شهر سبتمبر فى المنطقة الخضراء بعد صعود جماعى طفيف بدعم من ارتفاع معدلات السيولة إلى 5 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 محققا 31587.04 نقطة بنسبة 0.41%، كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.9% ليصل إلى 3126.92 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 7538.3 نقطة.

موضوعات“طاقة عربية” تعتزم تدشين محطتى طاقة شمسية باستثمارات 30 مليون دولار عوض:“إى أف جى القابضة” تدرس فتح مقر إقليمى بالسعودية “محمد فريد”: الأسواق العربية تتسم بالتكامل غير المقصود والتنافس المقصود

وسجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 10732.02 نقطة، وقفز مؤشر EGX30 capped بنحو 0.57 % ليصل لمستوى 39020.69 نقطة.

قال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أحجام التداولات يدعم النظرة الإيجابية المتوقعة لأداء المؤشرات بنهاية العام الجاري.

وأضاف فاروق، أن نتائج أعمال الشركات الجيدة دعمت عملية الصعود، وباعدت تأثير الأحداث الجيوسياسية على السوق.

ويرى أن مستهدفات المؤشر الرئيسي بنهاية العام الجاري ستترواح ما بين 34 و36 ألف نقطة وستنتقل السيولة فيما بعد للمؤشرين EGX70 و EGX100.

وشهد السوق قيم تداولات 5.07 مليارات جنيه، من خلال تداول 956.2 مليون سهم، بتنفيذ 125.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 79 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 19.96%، وسهم أصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية بنسبة 19.83%.

وتراجعت أسعار 97 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الإسكندرية بنحو 7.94% ، وسهم مصر بنى سويف للاسمنت بنحو 3.6%، فيما لم تتغير أسعار 36 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.185 تريليون جنيه.

ويرى عبد الله فراج، رئيس قطاع التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن كسر منطقة المقاومة عند مستوى 31.7 نقطة خلال تعاملات الثلاثاء سيقود المؤشر الرئيسي لمحاولة اختراق منطقة 33.8 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.

وأضاف أن منطقة الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي تقع عند 31222 نقطة، على الرغم من بداية ظهور بعض عمليات جني الأرباح.

وقال إن أسهم إعمار مصر، والسويدى إليكتريك، وطلعت مصطفى، وحديد عز قادت صعود المؤشرات خلال تعاملات جلسة الاثنين، ناصحًا المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم القيادية والانتقائية والمتابعة الجيدة لحركة السيولة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 166.4 مليون جنيه و 62.4 مليون جنيه مستحوذين على نسب 85.98% و6.8%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 228.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.22%.

وسجل الأفراد 71.37% من التعاملات، حيث سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، في حين سجل المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 11.6 مليون جنيه و20.7 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 28.62% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 178 مليون جنيه و83 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات الاجنبية صافي بيع 230.2 مليون جنيه.

كتب: عمرو طارق