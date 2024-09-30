وزير الطيران المدني: الإمارات الشريك الاستثماري الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك الاستثماري الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الإثنين، مع مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون الثنائي بمجال الطيران المدني .

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وأشاد الحفني بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البليدن، ولا سيما في ضوء جهود التعاون المشترك من جانب حكومتي مصر والإمارات بمختلف المجالات، والتي يأتي من بينها قطاع الطيران المدني، والذي يسهم بدوره في زيادة الحركة الجوية.

من جانبها..أعربت سفيرة دولة الإمارات لدى مصر عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يؤكد علاقات التعاون والتآخي الوطيدة التي تجمع البلدين، مشيدة بالتقدم الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة خلال الفترة الحالية.

وأكدت السفيرة مريم الكعبي حرص بلادها على مواصلة دعم الجهود المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، مشيرة إلى تطلع بلادها لإقامة مزيد من علاقات التعاون خاصة في مجال الطيران المدني.

وتم خلال اللقاء، استعراض أحدث المستجدات الخاصة بقطاع النقل الجوي، ومناقشة عدة موضوعات ذات الصلة والمرتبطة بمجالات التدريب وتبادل الخبرات بمختلف أنشطة الطيران المدني.

كما تم دراسة سُبل تطوير أوجه التعاون المستقبلي في هذا المجال، خاصة وأن مصر تتمتع بإمكانيات وفرص استثمارية محفزة وواعدة تساهم في دفع المزيد من الشراكات الفعالة، ولاسيما في ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من مشروعات تطوير في مختلف المجالات .

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