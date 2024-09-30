وزير الطيران المدني: الإمارات الشريك الاستثماري الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك الاستثماري الأكبر لمصر خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الإثنين، مع مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون الثنائي بمجال الطيران المدني .
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وأشاد الحفني بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البليدن، ولا سيما في ضوء جهود التعاون المشترك من جانب حكومتي مصر والإمارات بمختلف المجالات، والتي يأتي من بينها قطاع الطيران المدني، والذي يسهم بدوره في زيادة الحركة الجوية.
من جانبها..أعربت سفيرة دولة الإمارات لدى مصر عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يؤكد علاقات التعاون والتآخي الوطيدة التي تجمع البلدين، مشيدة بالتقدم الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة خلال الفترة الحالية.
وأكدت السفيرة مريم الكعبي حرص بلادها على مواصلة دعم الجهود المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين، مشيرة إلى تطلع بلادها لإقامة مزيد من علاقات التعاون خاصة في مجال الطيران المدني.
وتم خلال اللقاء، استعراض أحدث المستجدات الخاصة بقطاع النقل الجوي، ومناقشة عدة موضوعات ذات الصلة والمرتبطة بمجالات التدريب وتبادل الخبرات بمختلف أنشطة الطيران المدني.
كما تم دراسة سُبل تطوير أوجه التعاون المستقبلي في هذا المجال، خاصة وأن مصر تتمتع بإمكانيات وفرص استثمارية محفزة وواعدة تساهم في دفع المزيد من الشراكات الفعالة، ولاسيما في ضوء ما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من مشروعات تطوير في مختلف المجالات .
المصدر:
MENAFN30092024000202011048ID1108730845
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