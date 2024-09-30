مدبولى يستعرض مشروع توطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي تحالف عالمي، تقوده شركة جون كوكريل البلجيكية (john cockerill)، متخصص في مُكونات المُحللات الكهربائية التي تُستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وضم وفد الشركات كلا من جان لوك ماورانج عضو مجلس إدارة مجموعة جون كوكريل البلجيكية، ورافاييل تيلو، رئيس شركة جون كوكريل للهيدروجين، والمهندس محمد عامر، نائب رئيس شركة سكاتك النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وداميان أيرى رئيس شركة ريلى (عضو التحالف)، وفرانشيسكو كاماراتا، الرئيس الإقليمى لشركة تكنيب الإيطالية (عضو التحالف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس شريف بيومى المدير التنفيذى لشركة شلمبرجيه (عضو التحالف) لمصر والسودان وشرق المتوسط.

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واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي الشركات أعضاء التحالف العالمي بقيادة شركة جون كوكريل البلجيكية التابعة لمجموعة جون كويكريل، مُعربًا عن تقديره لنشاط الشركة بوصفها واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر وتصنيع مُكونات المُحللات الكهربائية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى التعاون مع شركة جون كوكريل البلجيكية والتحالف الذي تقوده الذي يزور مصر حاليًا لإجراء مناقشات مع الحكومة المصرية بهدف إنشاء مُجمع صناعي لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وقال رئيس الوزراء: خلال زيارتي إلى بروكسل في أكتوبر 2023، سعدتُ بمقابلة فرانسوا ميشيل، الرئيس التنفيذي لشركة“جون كوكريل”، حيث أبدى آنذاك اعتزام الشركة إقامة مشروع مهم لتصنيع مكونات المحللات الكهربائية في مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: على الفور تحدثت مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل سرعة التواصل مع الشركة البلجيكية والتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتقديم جميع أوجه الدعم المُمكنة لتنفيذ المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين الشركة البلجيكية وشركة“سكاتك النرويجية” التي أسهم عملها في مصر في جذب شركات عالمية لتوطين مكونات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وشهدنا على مدار العامين الماضيين إقبالا كبيرا من الشركات العالمية التي ترغب في إقامة محطات لإنتاج هذا الوقود النظيف، وبعض هذه الشركات بدأ الإنتاج بالفعل، وبفضل هذا نرى اليوم شركات عالمية ترغب في إقامة مصانع لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية بما يتماشى مع السياسات الحكومية لتوطين هذه الصناعة المهمة، ويُقلل الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن مصر تمضي في طريقها لأن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج وتجارة الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

بدوره، أشار جان لوك ماورانج، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة جون كوكريل، إلى أنه منذ لقائه الأخير بالدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر 2023، حدث تقدم كبير في الدراسات الخاصة بالمشروع.

واستعرض في هذا الإطار مجموعة من النواحي الفنية الخاصة بتصنيع مكونات المحللات الكهربائية والتقنيات التي ستُستخدم في هذا المشروع.

وأشار إلى أن مجموعة جون كوكريل تُعد أحد أكبر الشركات الصناعية، التي تتنوع مجالات تخصصها لتشمل الصناعات المعدنية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وأنظمة تنقية المياه وتنقية الهواء.

وأوضح أن الشركة تعتبر من الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج المحللات الكهربائية القلوية (Alkaline Electrolyzers)، بما في ذلك التكنولوجيا المرتبطة بها، وتحتل مركزًا متقدمًا من حيث حصتها من السوق العالمية.

وأكد أن زيارته الحالية إلى مصر مع تحالف الشركات العالمية تأتي للتعرف على المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، مضيفًا:“لدينا العديد من المشروعات التي ندرس التعاون فيها مع الجانب المصري وليس فقط مشروع مجمع تصنيع مكونات المحللات الكهربائية”.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة“سكاتك” النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط، المشروعات التي تعمل الشركة النرويجية على تنفيذها في مصر.

وأشار“عامر” إلى أن شركة“سكاتك” بالتعاون مع شركائها في شركة مصر للهيدروجين الأخضر قد فازوا بمناقصة الحكومة الألمانية لشراء الأمونيا الخضراء من مصر بدءًا من عام 2027، بمشروع الشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.

كما أشار إلى التعاون القائم بين شركة“سكاتك” النرويجية ووزارة البترول والثروة المعدنية المتمثل في شركة موبكو لإقامة مشروع الأمونيا الخضراء المقرر إقامته فى محافظة دمياط بتكلفة استثمارية تزيد على 900 مليون دولار، والذي قامت شركة يارا النرويجية بتوقيع عقد شراء 150 ألف طن أمونيا خضراء منه خلال المؤتمر المصري الأوروبي الذي عقد في القاهرة يوم 29 يونيو الماضي.

وأوضح أن المشروع سيضم إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 190 ميجاوات، و340 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 240 ميجاوات محلل كهربى للهيدروجين الأخضر الذى يتم إنتاجه من خلال تكنولوجيا التحليل الكهربى بإستخدام الطاقة المتجددة، وذلك لإنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء التى ستُستخدم كوقود نظيف.

وأشار“عامر” إلى أن هذه المشروعات أسهمت بشكل كبير في إقناع تحالف الشركات العالمي في إقامة مجمع لتصنيع مكونات المحللات الكهربائية بالنظر إلى قدرة هذه المشروعات على تأمين حد أدنى من القدرات التي يُمكن الاعتماد عليها لإقامة منشأة لتصنيع مكونات المحللات الكهربائية.

بدوره، رحّب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتحالف العالمي مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية للسوق المصرية في مجال توطين مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.

فيما ثمّن وزير البترول والثروة المعدنية دخول شركة جون كوكريل فى شراكة مع شركة سكاتك النرويجية والشركات المشاركة فى تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، مؤكداً أن دخول مثل هذه الشركات العالمية للعمل فى مصر يعد دليلاً واضحاً على مدى جاذبية المناخ الاستثمارى فى مصر فى ضوء ما تمتلكه من مقومات عديدة وباعتبارها بوابة للمنطقة ككل.

كما لفت الوزير إلى أن هناك فرصاً هامة لتعظيم صناعات القيمة المضافة وإنتاج البتروكيماويات، وأن العمل جار حالياً على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الانتاج بهدف توفير فائض لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية المهمة.

وخلال الاجتماع، أعرب أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن الهيئة تعتزم تقديم جميع الحوافز الممكنة التي يقرها القانون لسرعة المضي قدمًا في إنشاء مشروع مكونات المحللات الكهربائية، مشيرًا إلى أن مسئولي الهيئة بدأوا بالفعل مناقشات مع التحالف العالمي لتخصيص الأرض اللازمة للمشروع.

وحول الحصة التي ستخصصها الشركة لتصدير إنتاجها للخارج، أكد مسئولو التحالف إعتزامهم تخصيص إنتاجهم بشكل مبدئي للسوق المحلية، مع النظر في إمكانية التصدير حال تغطية متطلبات المشروعات المحلية.