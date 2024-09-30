طاقة عربية تعتزم تدشين محطتى طاقة شمسية باستثمارات 30 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة طاقة عربية إنشاء محطتين للطاقة الشمسية خلال 2025 بتكلفة استثمارية تتراوح بين 25 و30 مليون دولار، حسبما قال شريف مبارك، رئيس قطاع الاستدامة بالشركة.
وأوضح مبارك لـ”البورصة”، أن الشركة تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية فى محطات البنزين عن طريق تحويل السيارات التى تستخدم البنزين إلى غاز، وتخطط الشركة لتحويل 20 ألف سيارة خلال العام المقبل.
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ووقعت شركة طاقة عربية، اتفاقية إطارية مع الحكومة لإنشاء مشروع مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية 3.4 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية الإطارية تأتى استكمالا لمذكرة تفاهم وقعت فى ديسمبر 2022، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متطابقتين تشمل كل مرحلة 500 ميجاوات قدرة تحليل كهربائى باستخدام قدرات تزيد عن 1.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف أنه من المقرر إنشاء المشروع بالقرب من العين السخنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليقوم المشروع بإنتاج أكثر من 350 ألف طن سنويًا من الهيدروجين لكل مرحلة.
وارتفعت إجمالى إيرادات الشركة بنحو 27.9% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى لتصل إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.
ونمت أرباح الشركة لتصل إلى 224.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 193.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، محققة نموًا بنحو 15.7%.
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