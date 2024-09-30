طاقة عربية تعتزم تدشين محطتى طاقة شمسية باستثمارات 30 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة طاقة عربية إنشاء محطتين للطاقة الشمسية خلال 2025 بتكلفة استثمارية تتراوح بين 25 و30 مليون دولار، حسبما قال شريف مبارك، رئيس قطاع الاستدامة بالشركة.

وأوضح مبارك لـ”البورصة”، أن الشركة تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية فى محطات البنزين عن طريق تحويل السيارات التى تستخدم البنزين إلى غاز، وتخطط الشركة لتحويل 20 ألف سيارة خلال العام المقبل.

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ووقعت شركة طاقة عربية، اتفاقية إطارية مع الحكومة لإنشاء مشروع مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية 3.4 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية الإطارية تأتى استكمالا لمذكرة تفاهم وقعت فى ديسمبر 2022، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متطابقتين تشمل كل مرحلة 500 ميجاوات قدرة تحليل كهربائى باستخدام قدرات تزيد عن 1.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح.

وأضاف أنه من المقرر إنشاء المشروع بالقرب من العين السخنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليقوم المشروع بإنتاج أكثر من 350 ألف طن سنويًا من الهيدروجين لكل مرحلة.

وارتفعت إجمالى إيرادات الشركة بنحو 27.9% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى لتصل إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 6.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى.

ونمت أرباح الشركة لتصل إلى 224.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 193.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، محققة نموًا بنحو 15.7%.