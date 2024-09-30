ملاحة بورسعيد تستقبل 40 طلبًا للمشاركة فى تأسيس شركة مخلفات السفن

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبلت غرفة ملاحة بورسعيد نحو 40 طلبًا من شركات ملاحية للمشاركة فى تأسيس أول شركة مساهمة متخصصة فى إدارة مخلفات السفن، برأسمال قدره 100 مليون جنيه.
وقال رئيس الغرفة عادل اللمعى إن الغرفة حددت أكتوبر 2024 موعدًا نهائيًا لتلقى طلبات الانضمام للشركة الجديدة، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للسفن فى ميناء بورسعيد وأثناء عبور السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس.
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وأضاف اللمعى لـ”البورصة”، أن تحديد هيكل المساهمين سيتم فور اعتماد الشركات المتقدمة، موضحا أن الغرفة تستهدف استقبال حوالى 100 شركة ملاحية من مختلف الشركات العاملة فى بورسعيد، لتعزيز نشاط الشركة فى مجال استقبال مخلفات السفن، بدءًا من استلامها مرورًا بنقلها وحتى التخلص النهائى الآمن أو إعادة تدويرها، وفقًا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن.
ودعا الشركات الملاحية للمشاركة فى الهيكل الإدارى للشركة لتحقيق أهدافها الطموحة.
ومن المقرر أن تنتهى الغرفة من إجراءات التأسيس تمهيدًا لتدشين الشركة فى ديسمبر المقبل.
وأوضح أن مهام الشركة الجديدة تشمل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية مثل ربابنة السفن، الوكلاء الملاحيين، ومقاولى الأشغال البحرية، والشركات المتخصصة فى تجميع ونقل المخلفات لضمان إدارتها بشكل آمن وفعّال.
تتمثل مخلفات السفن فى العديد من الأشكال، مثل تسرب النفط والمواد الكيميائية من الناقلات، وانبعاث غازات ملوثة مثل ثانى أكسيد الكبريت والنيتروجين، إلى جانب التخلص من مخلفات السفن بإلقائها فى الموانئ والمجارى المائية.
فى سياق آخر، أكد اللمعى أن هذه الشركة ليست المشروع الأول لمكافحة التلوث فى الموانئ المصرية، حيث خاطبت الغرفة وزارة النقل بوقف تنفيذ مشروع تداول الصب الجاف غير النظيف وإنشاء صومعتين للأسمنت بميناء غرب بورسعيد، وهو ما استجابت له الوزارة.
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