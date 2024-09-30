ملاحة بورسعيد تستقبل 40 طلبًا للمشاركة فى تأسيس شركة مخلفات السفن

MENAFN - Al-Borsa News) استقبلت غرفة ملاحة بورسعيد نحو 40 طلبًا من شركات ملاحية للمشاركة فى تأسيس أول شركة مساهمة متخصصة فى إدارة مخلفات السفن، برأسمال قدره 100 مليون جنيه.

وقال رئيس الغرفة عادل اللمعى إن الغرفة حددت أكتوبر 2024 موعدًا نهائيًا لتلقى طلبات الانضمام للشركة الجديدة، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للسفن فى ميناء بورسعيد وأثناء عبور السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس.

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وأضاف اللمعى لـ”البورصة”، أن تحديد هيكل المساهمين سيتم فور اعتماد الشركات المتقدمة، موضحا أن الغرفة تستهدف استقبال حوالى 100 شركة ملاحية من مختلف الشركات العاملة فى بورسعيد، لتعزيز نشاط الشركة فى مجال استقبال مخلفات السفن، بدءًا من استلامها مرورًا بنقلها وحتى التخلص النهائى الآمن أو إعادة تدويرها، وفقًا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن.

ودعا الشركات الملاحية للمشاركة فى الهيكل الإدارى للشركة لتحقيق أهدافها الطموحة.

ومن المقرر أن تنتهى الغرفة من إجراءات التأسيس تمهيدًا لتدشين الشركة فى ديسمبر المقبل.

وأوضح أن مهام الشركة الجديدة تشمل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية مثل ربابنة السفن، الوكلاء الملاحيين، ومقاولى الأشغال البحرية، والشركات المتخصصة فى تجميع ونقل المخلفات لضمان إدارتها بشكل آمن وفعّال.

تتمثل مخلفات السفن فى العديد من الأشكال، مثل تسرب النفط والمواد الكيميائية من الناقلات، وانبعاث غازات ملوثة مثل ثانى أكسيد الكبريت والنيتروجين، إلى جانب التخلص من مخلفات السفن بإلقائها فى الموانئ والمجارى المائية.

فى سياق آخر، أكد اللمعى أن هذه الشركة ليست المشروع الأول لمكافحة التلوث فى الموانئ المصرية، حيث خاطبت الغرفة وزارة النقل بوقف تنفيذ مشروع تداول الصب الجاف غير النظيف وإنشاء صومعتين للأسمنت بميناء غرب بورسعيد، وهو ما استجابت له الوزارة.