((الصناعات المعدنية)) تطالب بقروض ميسرة لتعزيز مشاركة المصانع فى مزادات ((

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بتوفير قروض بفائدة مخفضة لشركات القطاع الصغيرة حتى تتأهل للمنافسة فى مزادات خردة المعادن بدلا من سيطرة الشركات ذات الكفاءة المالية الكبيرة على أغلبها، حسبما قال محمد حنفي المدير التنفيذي للغرفة.

أضاف لـ“البورصة” أن الشركات الكبيرة تشترى أغلب مزادات خردة المعادن، وبالتالى يكون لها نصيب كبير فى عمل قيمة مضافة عليها، وتصديرها للأسواق الخارجية، بينما المصانع الصغيرة التى تعتمد عليها فى التصنيع تواجه نقص فى السوق المحلى.

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أوضح أن تلك الظاهرة قد تتسبب فى نقص خردة النحاس المعروضة بالسوق المحلى، وبالتالى يتأثر نشاط الشركات الصغيرة والتى يرتكز نشاطها على تصنيع المفصلات، البارات، وأجزاء من الكوالين ولوحات كهرباء و الحليات، وأدوات منزلية.

ويقدر حجم إستيراد مصر من خام النحاس النقى بحوالى 150 ألف طن سنويًا، بحسب غرفة الصناعات المعدنية.

وذكر حنفى أن حوالى 4 شركات تستورد النحاس النقي، وأبرزها مجموعة السويدى الكتريك، بينما شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعيد تدوير الخردة واستخدامها فى عمليات التصنيع.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال أول 8 أشهر من 2024 بنسبة 41%، لتسجل 630 مليون دولار مقابل 448 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 وفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء.

واستحوذت 5 دول على أغلب صادرات القطاع و هى السعودية وتركيا وإيطاليا والجزائر ولبنان بقيمة 573.811 مليون دولار، مقابل 389.185 مليون دولار.