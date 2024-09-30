((الصناعات المعدنية)) تطالب بقروض ميسرة لتعزيز مشاركة المصانع فى مزادات ((

(MENAFN
- Al-Borsa News) طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بتوفير قروض بفائدة مخفضة لشركات القطاع الصغيرة حتى تتأهل للمنافسة فى مزادات خردة المعادن بدلا من سيطرة الشركات ذات الكفاءة المالية الكبيرة على أغلبها، حسبما قال محمد حنفي المدير التنفيذي للغرفة.
أضاف لـ“البورصة” أن الشركات الكبيرة تشترى أغلب مزادات خردة المعادن، وبالتالى يكون لها نصيب كبير فى عمل قيمة مضافة عليها، وتصديرها للأسواق الخارجية، بينما المصانع الصغيرة التى تعتمد عليها فى التصنيع تواجه نقص فى السوق المحلى.
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أوضح أن تلك الظاهرة قد تتسبب فى نقص خردة النحاس المعروضة بالسوق المحلى، وبالتالى يتأثر نشاط الشركات الصغيرة والتى يرتكز نشاطها على تصنيع المفصلات، البارات، وأجزاء من الكوالين ولوحات كهرباء و الحليات، وأدوات منزلية.
ويقدر حجم إستيراد مصر من خام النحاس النقى بحوالى 150 ألف طن سنويًا، بحسب غرفة الصناعات المعدنية.
وذكر حنفى أن حوالى 4 شركات تستورد النحاس النقي، وأبرزها مجموعة السويدى الكتريك، بينما شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعيد تدوير الخردة واستخدامها فى عمليات التصنيع.
وارتفعت قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال أول 8 أشهر من 2024 بنسبة 41%، لتسجل 630 مليون دولار مقابل 448 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 وفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء.
واستحوذت 5 دول على أغلب صادرات القطاع و هى السعودية وتركيا وإيطاليا والجزائر ولبنان بقيمة 573.811 مليون دولار، مقابل 389.185 مليون دولار.
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