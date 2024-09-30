العربى الإفريقى يعتزم إصدار سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار و

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم البنك العربى الأفريقى إصدار سندات استدامة لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار لدعم التوسع فى المشاريع الخضراء، ووافقت مؤسسة التمويل الدولية على الاكتتاب فيها بقيمة 300 مليون دولار.

وقالت المؤسسة إنها بشكل منفصل ستقدم تسهيلا تجاريا بقيمة 50 مليون دولار ضمن برنامج التمويل التجارة العالمية.

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وذكرت أنه من المتوقع أن يحصل المشروع على دعم من برنامج“برنامج توسيع نطاق التمويل المالى للمناخ الأخضر” الذي تديره مؤسسة التمويل الدولية نيابة عن حكومة ألمانيا، بواقع 4.2 مليون دولار في شكل حافز يعتمد على الأداء.

وقالت المؤسسة إن سندات الاستدامة ستكون الأولى فى مصر ومن أهم النتائج المتوقعة زيادة الوصول إلى تمويل المناخ وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما في ذلك المؤسسات التي تمتلكها النساء في مصر.

وذكرت أنه سيتم تعزيز المشروع من خلال مشاركة استشارية عبر خدمات الاستشارات التابعة لمؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج التمويل الدولية مصر 30 فى 30، والذي سيدعم بناء قدرات البنك، كما سيساهم في زيادة الوعي بإدارة وتقييم مخاطر المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على شهادة المباني الخضراء EDGE.

والبنك العربى الأفريقى هو بنك مملوك من قبل البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية بنسبة 49.37% لكل منهما، ويُعتبر ثالث أكبر بنك خاص في مصر، وله قاعدة قوية في مجالات الشركات، والتجزئة المصرفية، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم البنك خدماته لأكثر من 650 ألف عميل عبر شبكة تضم 99 فرعًا و507 ماكينات صراف آلي وخدمات إلكترونية، وله حضور في الإمارات العربية المتحدة وفرع واحد في لبنان.

وبنهاية يونيو الماضى بلغت إجمالى أصول البنك نحو 15.8 مليار دولار فيما بلغت حقوق الملكية لديه نحو 2.4 مليار دولار والأرباح قبل الضرائب والمخصصات نحو 297 مليون دولار.