العربى الإفريقى يعتزم إصدار سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار و

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتزم البنك العربى الأفريقى إصدار سندات استدامة لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار لدعم التوسع فى المشاريع الخضراء، ووافقت مؤسسة التمويل الدولية على الاكتتاب فيها بقيمة 300 مليون دولار.
وقالت المؤسسة إنها بشكل منفصل ستقدم تسهيلا تجاريا بقيمة 50 مليون دولار ضمن برنامج التمويل التجارة العالمية.
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وذكرت أنه من المتوقع أن يحصل المشروع على دعم من برنامج“برنامج توسيع نطاق التمويل المالى للمناخ الأخضر” الذي تديره مؤسسة التمويل الدولية نيابة عن حكومة ألمانيا، بواقع 4.2 مليون دولار في شكل حافز يعتمد على الأداء.
وقالت المؤسسة إن سندات الاستدامة ستكون الأولى فى مصر ومن أهم النتائج المتوقعة زيادة الوصول إلى تمويل المناخ وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما في ذلك المؤسسات التي تمتلكها النساء في مصر.
وذكرت أنه سيتم تعزيز المشروع من خلال مشاركة استشارية عبر خدمات الاستشارات التابعة لمؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج التمويل الدولية مصر 30 فى 30، والذي سيدعم بناء قدرات البنك، كما سيساهم في زيادة الوعي بإدارة وتقييم مخاطر المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على شهادة المباني الخضراء EDGE.
والبنك العربى الأفريقى هو بنك مملوك من قبل البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية بنسبة 49.37% لكل منهما، ويُعتبر ثالث أكبر بنك خاص في مصر، وله قاعدة قوية في مجالات الشركات، والتجزئة المصرفية، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويقدم البنك خدماته لأكثر من 650 ألف عميل عبر شبكة تضم 99 فرعًا و507 ماكينات صراف آلي وخدمات إلكترونية، وله حضور في الإمارات العربية المتحدة وفرع واحد في لبنان.
وبنهاية يونيو الماضى بلغت إجمالى أصول البنك نحو 15.8 مليار دولار فيما بلغت حقوق الملكية لديه نحو 2.4 مليار دولار والأرباح قبل الضرائب والمخصصات نحو 297 مليون دولار.
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