55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 55 جنيهًا فى الأسواق المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهى مساء أمس السبت، وفقًا لبيانات منصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وارتفعت الأوقية بنسبة 1.4% عالميًا بنهاية تعاملات الجمعة لتسجل 2622 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2626 دولارًا، وسط تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالى الأمريكى فى خفض أسعار الفائدة، بجانب تزايد الصراعات فى الشرق الأوسط.
موضوعات متعلقة
“ملاحة بورسعيد” تستقبل 40 طلبًا للمشاركة فى تأسيس شركة مخلفات السفن “طاقة عربية” تعتزم تدشين محطتى طاقة شمسية باستثمارات 30 مليون دولار مدبولى يستعرض مشروع توطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة”، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 55 جنيهًا فى الأسواق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح التعاملات يوم الاثنين الماضى عند مستوى 3545 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 3600 جنيه.
وأوضح إمبابى، أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 36 دولارًا فى البورصة العالمية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا.
وأشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.
MENAFN30092024000202011048ID1108730790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.