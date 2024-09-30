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55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أسبوع

9/30/2024 2:41:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 55 جنيهًا فى الأسواق المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهى مساء أمس السبت، وفقًا لبيانات منصة“آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وارتفعت الأوقية بنسبة 1.4% عالميًا بنهاية تعاملات الجمعة لتسجل 2622 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2626 دولارًا، وسط تكهنات متزايدة باستمرار الفيدرالى الأمريكى فى خفض أسعار الفائدة، بجانب تزايد الصراعات فى الشرق الأوسط.

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قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة”، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 55 جنيهًا فى الأسواق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح التعاملات يوم الاثنين الماضى عند مستوى 3545 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 3600 جنيه.

وأوضح إمبابى، أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 36 دولارًا فى البورصة العالمية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا.

وأشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.

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