وزير التموين: تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية ضرورة لاستمرارية توافرها

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ، سبل تعزيز دور الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر.
وأكد وزير التموين، على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للسلع التموينية في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سوق السلع.
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وأشار إلى أن تأمين احتياطي استراتيجي يكفي البلاد لفترة طويلة من السلع مثل الأقماح، الزيوت، السكر، اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، هو ضرورة قصوى لضمان توافر السلع بشكل مستمر ومستقر.
وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل دائم على مراقبة تطورات السوق العالمي ومراجعة خطط الاستيراد والتوزيع وفقاً للمتغيرات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على الأسعار في مستوى مناسب.
كما أشار فاروق، إلى أن الهيئة تتابع بدقة تدفق الأقماح المستوردة وفقاً للبرنامج الزمني المخطط، وتحرص على تأمين مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين لفترات طويلة دون انقطاع.
وفي نهاية الاجتماع، أكد فاروق على الانتهاء من اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة، وكذلك اعتماد موازنة البرامج والاداء عن العام المالي 2023-2024.
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