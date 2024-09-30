وزير التموين يبحث مع مايكروسوفت التعاون في مجالات التحول الرقمي

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع شركة مايكروسوفت العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستثمار في قطاع المعلومات، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف القطاعات.

شارك في الاجتماع من جانب شركة مايكروسوفت ميرنا عارف، مدير عام الشركة في مصر، ومحمد قاسم، مدير القطاع الحكومي، وأحمد عطية، المدير التنفيذي للقطاع الحكومي، ومن جانب وزارة التموين، حضر اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ حسام الجارحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

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استعرض الجانبان خلال الاجتماع مجالات التعاون الحالية بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة مايكروسوفت، والتي تشمل ميكنة دورة العمل في المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد ،وادارة مراقبة المخزون، كما ناقش الاجتماع إمكانية تطوير التعاون في مشروعات جديدة لتحسين كفاءة العمل الحكومي وتعزيز تكامل قواعد البيانات، بما يساهم في تحقيق التحول الرقمي الشامل.

وتناول الاجتماع أيضاً التنسيق بين وزارة التموين ومايكروسوفت لتبني أساليب متطورة لمراقبة الأسواق وتتبع حركة السلع الغذائية، بما يضمن توافرها بالأسعار المناسبة وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية ،وتم الاتفاق على أهمية تطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة لضمان مراقبة أفضل للأسواق وتحقيق الانضباط في تداول السلع.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية التعاون مع الشركات العالمية مثل مايكروسوفت لدعم رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها بشكل أسرع وأكثر دقة للمواطنين.

من جانبه، أشاد وفد مايكروسوفت بالجهود التي تبذلها وزارة التموين في تطوير الخدمات واستخدام أحدث التقنيات لدعم عمليات التحول الرقمي في مصر.