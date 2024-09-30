العامة للمخابز تجتمع مع التموين لعرض مطالبها الأسبوع المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تجتمع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، مع التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مطالب قطاع المخابز.

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بعض التحديات التى تواجه أصحاب المخابز.

موضوعات“الزراعى المصرى” يتعاون مع“MAFI” لتمويل الزراعات التعاقدية وزير التموين يبحث مع“مايكروسوفت” التعاون في مجالات التحول الرقمي “فاروق” يبحث مع“القابضة للصناعات الغذائية” توفير السلع الأساسية

وأضاف غراب، أن الشعبة ستعد مذكرة بأبرز المطالب التى ستناقشها خلال اجتماعها مع وزير التموين، ومنها المطالبة بصدور توجيه وزارى موحد للائحة الجزاءات، وإلغاء عقوبة الضرب الوهمى لمخالفة الغلق مع منح نصف ساعة بالصرف على ماكينة صرف الخبز بحد أقصى 500 رغيف.

وأوضح أن أبرز المطالب أيضًا، إعادة النظر فى إلغاء رخص المخابز وذلك بسبب تكرار العقوبة دون تحديد المدة، بجانب استبدال عقوبة غلق المخابز المخالفة بالغرامة المالية، وألا تزيد مدة الغلق عن شهر فى المرة الأولى، وفى حالة التكرار ترتفع إلى 3 أشهر.

وأشار أن الشعبة سوف تطالب بضرورة تمثيلها فى اللجنة المشكلة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم القطاعات التابعة للوزارة.

وقال خالد صبرى، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت مذكرة لوزارة التموين لمشاركة شعب البقالين وبدالى التموين والمخابز ضمن جلسات الحوار الوطنى التى تناقش تحويل الدعم من عينى إلى نقدى.