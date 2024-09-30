العامة للمخابز تجتمع مع التموين لعرض مطالبها الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجتمع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، مع وزير
التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مطالب قطاع المخابز.
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بعض التحديات التى تواجه أصحاب المخابز.
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وأضاف غراب، أن الشعبة ستعد مذكرة بأبرز المطالب التى ستناقشها خلال اجتماعها مع وزير التموين، ومنها المطالبة بصدور توجيه وزارى موحد للائحة الجزاءات، وإلغاء عقوبة الضرب الوهمى لمخالفة الغلق مع منح نصف ساعة بالصرف على ماكينة صرف الخبز بحد أقصى 500 رغيف.
وأوضح أن أبرز المطالب أيضًا، إعادة النظر فى إلغاء رخص المخابز وذلك بسبب تكرار العقوبة دون تحديد المدة، بجانب استبدال عقوبة غلق المخابز المخالفة بالغرامة المالية، وألا تزيد مدة الغلق عن شهر فى المرة الأولى، وفى حالة التكرار ترتفع إلى 3 أشهر.
وأشار أن الشعبة سوف تطالب بضرورة تمثيلها فى اللجنة المشكلة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم القطاعات التابعة للوزارة.
وقال خالد صبرى، المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت مذكرة لوزارة التموين لمشاركة شعب البقالين وبدالى التموين والمخابز ضمن جلسات الحوار الوطنى التى تناقش تحويل الدعم من عينى إلى نقدى.
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