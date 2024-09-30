شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN/ علنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم يوم الثلاثاء 1/10/2024 من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا حيث تشمل أجزاء من الخضر وتشمل الشارع الرئيسي من دوار البالوع إلى مفرق بوابة الخضر وجميع تفرعاته ،منطقة البلدية ، البنك العربي ،قصر المؤتمرات ،مستشفى اليمامة ،أجزاء من الدوحة وتشمل شارع مصنع
باطون الوفا والأجزاء المحيطة بها.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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