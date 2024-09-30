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شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

9/30/2024 2:35:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ علنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم يوم الثلاثاء 1/10/2024 من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا حيث تشمل أجزاء من الخضر وتشمل الشارع الرئيسي من دوار البالوع إلى مفرق بوابة الخضر وجميع تفرعاته ،منطقة البلدية ، البنك العربي ،قصر المؤتمرات ،مستشفى اليمامة ،أجزاء من الدوحة وتشمل شارع مصنع باطون الوفا والأجزاء المحيطة بها.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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