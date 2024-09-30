الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يعرب عن تضامنه مع المنظمات النسوية اللبنانية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN / أعرب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن تضامنه مع المنظمات النسوية اللبنانية، ووقوفه معها وإلى جانبها ضد هجمة الاحتلال الوحشية التي تتعرض لها.

وأضاف، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه يتابع ومعه النساء الفلسطينيات، في داخل الوطن وخارجه الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وقيامه بالقصف الوحشي بالصواريخ التي تحمل أطنانا من المتفجرات أدت إلى قتل آلاف اللبنانيين واللبنانيات معظمهم من المدنيين الآمنين، وتدمير البنايات السكنية على رؤوس ساكنيها، خاصة في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق الجنوب وبعلبك، ما تسبب في هجرة ونزوح مئات الآلاف من المواطنين بحثًا عن الأمان وعن الملاذ الآمن، رغم أنه أصبح ليس من مكان آمن في لبنان، ما يؤكد إصرار حكومة الاحتلال الإرهابية على التصعيد ومواصلة ارتكاب المجازر وتفجير المنطقة والتهديد بحرب إقليمية ستكون نتائجها كارثة على المنطقة.

وأشار إلى أن الحرب الهمجية على لبنان تتم بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة وارتكاب المجازر المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وبناء المستعمرات، إلى جانب ممارساته العدوانية والعنصرية في القدس العاصمة، ومواصلته تهويدها وتفريغها من سكانها.

وأكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أنه يرفع صوته عاليا من أجل وقف العدوان الآثم على لبنان، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوقف المذبحة وسياسة الأرض المحروقة بموجب القانون الدولي.