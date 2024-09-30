الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يعرب عن تضامنه مع المنظمات النسوية اللبنانية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN / أعرب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن تضامنه مع المنظمات النسوية اللبنانية، ووقوفه معها وإلى جانبها ضد هجمة الاحتلال الوحشية التي تتعرض لها.
وأضاف، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه يتابع ومعه النساء الفلسطينيات، في داخل الوطن وخارجه الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وقيامه بالقصف الوحشي بالصواريخ التي تحمل أطنانا من المتفجرات أدت إلى قتل آلاف اللبنانيين واللبنانيات معظمهم من المدنيين الآمنين، وتدمير البنايات السكنية على رؤوس ساكنيها، خاصة في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق الجنوب وبعلبك، ما تسبب في هجرة ونزوح مئات الآلاف من المواطنين بحثًا عن الأمان وعن الملاذ الآمن، رغم أنه أصبح ليس من مكان آمن في لبنان، ما يؤكد إصرار حكومة الاحتلال الإرهابية على التصعيد ومواصلة ارتكاب المجازر وتفجير المنطقة والتهديد بحرب إقليمية ستكون نتائجها كارثة على المنطقة.
وأشار إلى أن الحرب الهمجية على لبنان تتم بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة وارتكاب المجازر المتعارضة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وبناء المستعمرات، إلى جانب ممارساته العدوانية والعنصرية في القدس العاصمة، ومواصلته تهويدها وتفريغها من سكانها.
وأكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أنه يرفع صوته عاليا من أجل وقف العدوان الآثم على لبنان، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوقف المذبحة وسياسة الأرض المحروقة بموجب القانون الدولي.
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