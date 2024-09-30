الاحتلال يخطر بهدم كنيسة في بيت جالا

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت جالا /PNN/أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بهدم كنيسة أقيمت على أراضي عائلة قيسية في منطقة المخرور ببيت جالا، غرب بيت لحم.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المواطنة أليسا قيسية قولها، إن قوات الاحتلال أخطرتهم بضرورة هدم كنيسة بُنيت من ألواح خشبية، أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة أصحاب أراضي المخرور فوق أرضهم المهددة بالاستيلاء عليها.
وأضافت قيسية:“أردنا من إقامة الكنيسة تذكير العالم بأجمعه بالمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون من سلب لأرضه وحرمانه من ممارسة حريته الدينية، وأهمية التضامن معه، خاصة أمام العدوان المتواصل على قطاع غزة، ومخططات الاحتلال الرامية لتهجير الفلسطيني من أرضه”.
يذكر أن المستوطنين استولوا على أرض المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور، في الـ31 من شهر تموز الماضي، وأجبروا أصحابها تحت تهديد السلاح على مغادرتها، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بملكيتها.
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