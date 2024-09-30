الاحتلال يخطر بهدم كنيسة في بيت جالا

MENAFN - Palestine News ) بيت جالا /PNN/أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، بهدم كنيسة أقيمت على أراضي عائلة قيسية في منطقة المخرور ببيت جالا، غرب بيت لحم.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المواطنة أليسا قيسية قولها، إن قوات الاحتلال أخطرتهم بضرورة هدم كنيسة بُنيت من ألواح خشبية، أقامها نشطاء المقاومة الشعبية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة أصحاب أراضي المخرور فوق أرضهم المهددة بالاستيلاء عليها.

وأضافت قيسية:“أردنا من إقامة الكنيسة تذكير العالم بأجمعه بالمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون من سلب لأرضه وحرمانه من ممارسة حريته الدينية، وأهمية التضامن معه، خاصة أمام العدوان المتواصل على قطاع غزة، ومخططات الاحتلال الرامية لتهجير الفلسطيني من أرضه”.

يذكر أن المستوطنين استولوا على أرض المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور، في الـ31 من شهر تموز الماضي، وأجبروا أصحابها تحت تهديد السلاح على مغادرتها، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بملكيتها.