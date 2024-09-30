مصادر امريكية : اسرائيل ابلغت واشنطن بانها ستشن عملية عسكرية محدودة في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / ترجمة PNN / قالت مصادر اعلامية امريكية ان اسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريبًا
و قال مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريبًا،
وقال المسؤول الامريكي ان خطط اسرائيل للعملية البرية المحدودة القريبة في لبنان متوافقة مع الولايات المتحدة
وبحسب المسؤول الامريكي فقد أبلغت اسرائيل الولايات المتحدة بذلك موضحا ان اسرائيل اكدت لواشنطن انها ستشن عمليات محدودة في عدد من القرى على طول الحدود مع لبنان.
وياتي نشر هذه الاخبار على الرغم من نشر الولايات المتحدة تقارير قالت انها تسعى لمنع اسرائيل من تنفيذ عملية برية في جنوب لبنان.
بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي ان باريس تحق إسرائيل على عدم الاجتياح البري والذهاب باتجاه اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعا الوزير الفرنسي حزب الله إلى عدم التصعيد و تنفيذ القرار الأممي 1701 يبدأ بوقف القتال ونشر الجيش اللبناني وتعزيز دور اليونيفيل.
في المقابل قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ان المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريباً.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قال في مستهل جلسة حكومة الاحتلال: إننا نواجه تحديات كبيرة، إنها أيام الإنجازات التاريخية، ولكنها أيضًا أيام التحديات الكبيرة التي ما زالت تنتظرنا - نحن في حالة حرب من أجل وجودنا، سوف نوحد قوانا، ونسير يدًا بيد، ونهزم أعدائنا". على حد قوله.
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