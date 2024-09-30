مصادر امريكية : اسرائيل ابلغت واشنطن بانها ستشن عملية عسكرية محدودة في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / ترجمة PNN / قالت مصادر اعلامية امريكية ان اسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريبًا

و قال مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريبًا،



وقال المسؤول الامريكي ان خطط اسرائيل للعملية البرية المحدودة القريبة في لبنان متوافقة مع الولايات المتحدة

وبحسب المسؤول الامريكي فقد أبلغت اسرائيل الولايات المتحدة بذلك موضحا ان اسرائيل اكدت لواشنطن انها ستشن عمليات محدودة في عدد من القرى على طول الحدود مع لبنان.

وياتي نشر هذه الاخبار على الرغم من نشر الولايات المتحدة تقارير قالت انها تسعى لمنع اسرائيل من تنفيذ عملية برية في جنوب لبنان.

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي ان باريس تحق إسرائيل على عدم الاجتياح البري والذهاب باتجاه اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا الوزير الفرنسي حزب الله إلى عدم التصعيد و تنفيذ القرار الأممي 1701 يبدأ بوقف القتال ونشر الجيش اللبناني وتعزيز دور اليونيفيل.

في المقابل قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ان المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريباً.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قال في مستهل جلسة حكومة الاحتلال: إننا نواجه تحديات كبيرة، إنها أيام الإنجازات التاريخية، ولكنها أيضًا أيام التحديات الكبيرة التي ما زالت تنتظرنا - نحن في حالة حرب من أجل وجودنا، سوف نوحد قوانا، ونسير يدًا بيد، ونهزم أعدائنا". على حد قوله.



