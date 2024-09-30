بى تى اس تستهدف التوسع فى الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارهما أسواقًا جاذبة للاستثمارات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مها مندور، الشريك المؤسس لصندوق الاستثمار الملائكى“كورأنجلز ميا” ورئيس مجلس إدارة شركة“بى تى اس انفستمنتس القابضة”، إن“بى تى اس القابضة” مجموعة استثمارية متكاملة بدأت فكرتها من خلال دمج الخبرات الطويلة فى الاتصالات مع مفهوم بناء المشروعات الخاصة.

أضافت فى حوارها مع“البورصة” أنه منذ عام 2021، كرست جهودها لإنشاء نظام استثمارى يدعم الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتركيز على التكنولوجيا والكوادر البشرية.

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تابعت مندور: المجموعة تضم ثلاث شركات أساسية تعمل بشكل تكاملى لتحقيق هذا الهدف: الأولى“كورأنجلز ميا”: وهو صندوق استثمار ملائكى يركز على الاستثمار فى الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وخصوصًا فى مجال التكنولوجيا، ويقدم الصندوق للشركات الناشئة ليس فقط التمويل، بل أيضًا الدعم من خلال الخبرات والعلاقات.

والشركة الثانية“كيمتكس فينتشرز”: وتهدف هذه الشركة إلى دعم النظام الاقتصادى الخاص بريادة الأعمال من خلال استغلال خبرة رواد الأعمال لتوجيه المواهب الشابة ودفعهم لتأسيس شركات ناشئة، كما تساعد فى إدارة ودعم هذه الشركات فى مراحلها الأولى.

والثالثة“بى تى اس بروجيكتس”: وهى شركة متخصصة فى إدارة وتصميم المشاريع الخاصة بإدارة الأعمال، وتملك سابقة أعمال مميزة مثل العمل مع المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية و”اكست مينا” فى مشروع“اكس ماتش”.

أشارت مندور، أن هذه الشركات تعمل بشكل تكاملى لخلق نظام متكامل لريادة الأعمال، يبدأ من البحث عن المواهب الواعدة وتطويرها إلى مرحلة الاستثمار فى الشركات الناشئة، وصولًا إلى طرح الشركات فى البورصة أو بيعها أو الاستحواذ عليها.

هذا النهج يقلل المخاطر بشكل كبير سواء بالنسبة للمستثمرين أو للشركات الناشئة، حيث تصل نسبة النجاح المتوقعة للشركات الناشئة فى النظام إلى 30 إلى 40% مقارنة بالمعدل الطبيعى الذى يصل إلى 15%.

وعن خططها الاستراتيجية فى السوق المحلى أشارت الشريك المؤسس لـ”كورأنجلز ميا” ورئيس مجلس إدارة“بى تى اس القابضة” إن خططهم الاستراتيجية تركز على التعاون مع الشركات الكبيرة التى تدعم الابتكار لإنشاء مراكز ابتكار.

هذه المراكز تساهم فى ربط الشركات الناشئة بالشركات الكبرى أو عمالقة الصناعة، مما يوفر فرصًا كبيرة جدًا للنمو ويعزز فرص نجاح رواد الأعمال.

تابعت:“نحن نعمل أيضًا على تبنى نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والذى يتطلب دمج عناصر متعددة من المجتمع، بما فى ذلك الشركات الكبرى، الحكومة، رواد الأعمال، والمواهب الشابة”.

وعن النمو المستهدف فى حجم الأعمال أشارت أنهم يتطلعون لتحقيق نمو مستدام وطموح فى حجم الأعمال من خلال التوسع فى السوق المحلى والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

أضافت أنهم يركزون على دعم الشركات الناشئة عبر تقديم خدمات استشارية وتمويلية تساهم فى تقليل المخاطر وزيادة العوائد.

وقالت إنهم يستهدفون تحقيق نستهدف تحقيق معدل ربح“IRR-معدل العائد الداخلى” بنسبة 25%، ويطمحون إلى رفع نسبة الربح NYC إلى ما بين 4 و5% من خلال نموذج الشركة المتكامل.

أضافت أن رؤية الشركة لا تقتصر على الاستثمار فى السوق المحلى فقط، بل تستهدف الاستثمار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وهما سوقان يتمتعان بجاذبية كبيرة للاستثمارات العالمية، على حد وصف“مندور”.

أشارت إلى أن عدم وجود قناة قوية تربط العالم بأفريقيا يعتبر من أكبر التحديات التى تسبب مخاطر وقلق لدى المستثمرين.

وتتضمن التحديات أيضًا جهل المستثمرين بقوانين الدول، وعدم معرفتهم بالفرص المتاحة، وقلة الوعى بالمواهب المحلية، بالإضافة لعدم الفهم الكامل لطرق الاستثمار فى الشركات الناشئة والدعم المقدم من الدول لهذه الشركات.

وقالت إن الشركة تركز على أهداف التنمية المستدامة العالمية خاصة فى قطاع التكنولوجيا، وأشارت إلى أن نموذج العمل الخاص بالشركة، هو نموذج متكامل يبدأ من بناء المشروع وصولاً إلى مرحلة الاستثمار، مما يقلل المخاطر ويزيد من معدل الربح.

وعن الفرص التى تراها فى السوق المصري، أشارت إلى أنها ترى فى السوق المصرى العديد من الفرص الكبيرة، خصوصًا فى قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث يتميز بتوفر المواهب الشابة والدعم الحكومى للشركات الناشئة، مما يخلق بيئة مثالية للاستثمار.

وعن عدد الشركات التى يستثمرون فيها أشارت إلى أنهم يستثمرون فى عدد من الشركات الناشئة من خلال صندوق“كورأنجلز ميا”، الذى يركز على دعم الشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

تابعت:“نقدم لهذه الشركات التمويل، والتوجيه، والتدريب، والاستشارات، مما يزيد من فرص نجاحها”.

وأعلنت“كورأنجلز ميا”، التابعة لشبكة كورأنجلز الدولية، مؤخراً عن استثمارها فى شركة بلاين تيجر Plain Tiger الناشئة فى قطاع السياحة والفنادق بين الشركات (B2B).

جاء هذا الاستثمار بعد اجتماع لجنة الاستثمار الرابعة لـ“كورأنجلز ميا” الذى عُقد فى 3 يوليو الماضي، والذى شهد تقديم أكثر من 750 طلباً من شركات ناشئة من جميع أنحاء المنطقة، وبعد عملية تقييم دقيقة، تم اختيار 5 شركات لعرض أفكارها على المستثمرين الملائكة، وانتهى القرار بالاستثمار فى Plain Tiger، وقد شاركت المنظمة الأفريقية للاستثمار الملائكى (ABAN) فى هذه الجولة كشريك استثماري.

وعن خطط التوسع خارجياً، أكدت أن هناك خطة واضحة للتوسع خارج السوق المحلي، وتستهدف الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارهما أسواقًا واعدة تمتاز بجاذبية كبيرة للاستثمارات العالمية، حيث نرى أن هذه المنطقة غنية بالفرص، ولكنها تحتاج إلى جسر قوى يربطها بالمستثمرين الدوليين.

وفيما يتعلق برؤيتها لنمو نشاط الشركات الناشئة فى مصر وهل تأثرت بالتغيرات الاقتصادية التى أصابت العالم أوضحت أن الشركات الناشئة فى مصر شهدت نموًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، بفضل الدعم الحكومى المتزايد والتحسن فى البنية التحتية التكنولوجية.

وعلى الرغم من التغيرات الاقتصادية العالمية، فإن الشركات الناشئة فى مصر استطاعت الصمود والتكيف بفضل الابتكار والدعم المحلي.