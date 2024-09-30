لماذا تتجه الشركات الناشئة فى مصر إلى التقييم بالدولار؟

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت مصر طفرة فى نمو الشركات الناشئة التى تنشط فى مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والتعليم، إذ تسعى إلى التوسع والنمو على المستويين المحلى والدولي، وهناك توجه ملحوظ بين الشركات لتقييم نفسها بالدولار بدلاً من الجنيه، حتى وإن لم تحقق إيرادات بالدولار، وهذا التوجه يثير العديد من التساؤلات حول الدوافع والأسباب التى تجعل هذه الشركات تعتمد هذا الأسلوب فى التقييم المالي.

يرى محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك، أن معظم الشركات الناشئة لديها طموح فى أن تستقبل استثمارات خارجية سواء كانت أجنبية أو من دول الخليج من الصناديق المتخصصة فى تمويل هذا النوع من الشركات، وبما أن تلك الصناديق تستخدم الدولار فى تعاملاتها، فإن الشركات الناشئة تقيم نفسها بالدولار، فضلاً عن أن الدولار يمثل إلى حد ما عملة مستقرة نسبياً تستخدمها الصناديق حتى يسهل عمليات التقييم.

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ويلعب المستثمرون الأجانب دورًا حيويًا فى تمويل ودعم نمو هذه الشركات ، ومن خلال تقييم الشركة بالدولار يقللون من مخاطر تقلبات سعر الصرف ويسهل عليهم تقييم فرص الاستثمار بشكل أوضح.

ويسهل التقييم بالدولار على هذه الشركات إجراء المعاملات الدولية، والتفاوض مع الشركاء الأجانب، والدخول إلى الأسواق العالمية بمرونة أكبر.

أوضح عكاشة أن طبيعة الشركات الناشئة هى تحقيق معدلات نمو قوية بشكل أكبر مما تكون عليه الشركات الأخرى، لذلك فمن المتوقع أن تكون سرعة نموها أكبر من سرعة نمو لسعر الدولار أمام الجنيه، مشيراً إلى أنه إذا كانت سرعة نموها أمام سرعة نمو العملة أقل فتعتبر ليست شركة ناشئة.

وقالت كريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لـ”بلاج اند بلاى” مصر، إن النظام الاقتصادى الحالى ليس منغلقًا على نفسه بل يعد نظاما إقليميا، وتستهدف الشركات الناشئة من خلال تقييم نفسها بالدولار لأن تكون أسهل للوصول للمستثمرين سواء الاستراتيجيين وغير الاستراتيجيين، فالتقييم بالدولار يجعل هذه الشركات أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الذين يفضلون العمل بعملة مستقرة ومعروفة عالميًا.

وتابعت أن ذلك يمنح المستثمرين والشركات ثقة أكبر فى التقييمات المالية، ويساعد فى توفير بيئة أعمال أكثر أمانًا واستدامة.

وأشارت إلى أنه على رواد الأعمال أن يكونوا ذوى دراية ووعى، وعليهم ألا يشعروا بالإحباط عن تحقيق أرباح كبيرة بالجنيه المصرى، تكون متواضعة عند تقييمها بالدولار.