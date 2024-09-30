ضامن للمدفوعات تدرس الاستثمار فى بيانات العملاء الحاليين بالتوافق مع قوانين

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية الاستفادة من البيانات الهائلة التى تمتلكها لتحقيق ربحية من موارد جديدة بجانب عمليات الدفع، مثل الاستثمار فى قائمة بيانات العملاء الحاليين بما لا يخالف قوانين سرية المعلومات، وتوظيف البيانات وفقًا لشرائح العملاء، بحسب ما قاله سامح الملاح الرئيس التنفيذى للشركة.
وأضاف الملاح فى حواره لـ”البورصة” أن المنافسة تحتدم فى سوق المدفوعات الإلكترونية بسبب ازدياد عدد الشركات العاملة فى المجال يوميًا، وهو ما أدى إلى تضاؤل هامش الربح نتيجة حرص الشركات على تقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة للحفاظ على حصتها السوقية. لذا، فإن مستقبل القطاع يعتمد على استثمار البيانات التى تم بناؤها خلال الفترة الماضية.
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وأوضح أن“ضامن للمدفوعات” تمتلك بيانات نحو 8 إلى 10 ملايين عميل، سيتم استثمارها من قبل الشركة نفسها، مثل تذكير العميل بمواعيد أقساط أو فواتير الشركات التى يتعامل معها.
وصل عدد مراكز الصيانة الخاصة بماكينات نقاط البيع إلى 28 مركزًا منتشرًا فى مختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المناطق البعيدة، وذلك لتقديم الخدمة للتجار فى تلك المناطق بدلًا من اضطرارهم للسفر إلى القاهرة أو محافظات أخرى.
ويصل عدد التجار المتعاملين مع ماكينات نقاط البيع إلى نحو 120 ألف تاجر، وتخدم الشركة ما يتراوح بين 8 و10 ملايين عميل.
وقال الملاح ، إن“ضامن للمدفوعات” أتاحت خدمات شحن الكروت مسبقة الدفع عبر خاصية“إن إف سي” من خلال التطبيق الهاتفى لضامن دون الحاجة للذهاب إلى نقطة بيع لدى تاجر، وتعد الخدمة حاليًا فى مراحلها التجريبية. ضامن: حجم المدفوعات الرقمية في مصر يكسر التريليون جنيه بنهاية 2024
وأضاف الملاح أن النسبة الأكبر من المستفيدين من خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع عبر“إن إف سي” هم عملاء شركات الكهرباء، لأن التحول إلى العدادات الكودية لخدمات الغاز أو المياه ما زال فى مراحله الأولية ولم يصل إلى عدد المستخدمين الكبير فى قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن سوق المدفوعات مُقبل على مرحلة التشبع بسبب النمو الكبير فى عدد الشركات التى تقدم خدمات المدفوعات الرقمية، مما يشير إلى ضرورة تعظيم الإيرادات من خلال خطط متنوعة، وعدم الاكتفاء بتحصيل تكلفة الخدمة.
وتوقع أن تتجاوز إجمالى قيمة المدفوعات الرقمية فى مصر تريليون جنيه بنهاية 2024، خاصة أن المدفوعات الرقمية سوق واعدة تضم نحو 260 شركة متنوعة بين الصغيرة والكبيرة، مُرشحة للتقلص مستقبلًا مع وجود اندماجات بين بعض الشركات.
وأشار إلى أن الشركة تسعى أيضًا إلى تعزيز تنافسيتها بين التجار من خلال توفير خدمات طبية لهم عبر عدد من البرامج الولائية التى تعزز علاقة التجار مع“ضامن”، خاصة للفئات الصغيرة أو متناهية الصغر، وتقديم خصومات على مجموعة من الخدمات الطبية.
وقعت الشركة أيضًا اتفاقية تعاون مع شركة“أكسا” لتأمينات الحياة لتقديم مزايا تأمينية للتجار المتعاملين مع“ضامن”.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة“كاش باك” للتجار الذين يدخلون المستشفى، حيث يتسبب ذلك فى تعطل مصدر رزقهم الوحيد، بشرط تقديم التقرير الطبى.
وقال الملاح إن انتشار“سوفت بى أو إس” سيحتاج إلى بعض الوقت خلال السنوات المقبلة، لأن تفضيل التجار لنقاط البيع التقليدية يرجع إلى ثقافة المستهلك الذى يفضل الحصول على فاتورة ورقية، وهو ما لا توفره الأنماط الأحدث، وربما يبدأ انتشارها تدريجيًا فى بعض مناطق القاهرة الكبرى التى تتقبل فكرة الفاتورة الإلكترونية، لكن تعميمها سيحتاج إلى وقت أطول.
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