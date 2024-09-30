ضامن للمدفوعات تدرس الاستثمار فى بيانات العملاء الحاليين بالتوافق مع قوانين

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية الاستفادة من البيانات الهائلة التى تمتلكها لتحقيق ربحية من موارد جديدة بجانب عمليات الدفع، مثل الاستثمار فى قائمة بيانات العملاء الحاليين بما لا يخالف قوانين سرية المعلومات، وتوظيف البيانات وفقًا لشرائح العملاء، بحسب ما قاله سامح الملاح الرئيس التنفيذى للشركة.

وأضاف الملاح فى حواره لـ”البورصة” أن المنافسة تحتدم فى سوق المدفوعات الإلكترونية بسبب ازدياد عدد الشركات العاملة فى المجال يوميًا، وهو ما أدى إلى تضاؤل هامش الربح نتيجة حرص الشركات على تقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة للحفاظ على حصتها السوقية. لذا، فإن مستقبل القطاع يعتمد على استثمار البيانات التى تم بناؤها خلال الفترة الماضية.

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وأوضح أن“ضامن للمدفوعات” تمتلك بيانات نحو 8 إلى 10 ملايين عميل، سيتم استثمارها من قبل الشركة نفسها، مثل تذكير العميل بمواعيد أقساط أو فواتير الشركات التى يتعامل معها.

وصل عدد مراكز الصيانة الخاصة بماكينات نقاط البيع إلى 28 مركزًا منتشرًا فى مختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المناطق البعيدة، وذلك لتقديم الخدمة للتجار فى تلك المناطق بدلًا من اضطرارهم للسفر إلى القاهرة أو محافظات أخرى.

ويصل عدد التجار المتعاملين مع ماكينات نقاط البيع إلى نحو 120 ألف تاجر، وتخدم الشركة ما يتراوح بين 8 و10 ملايين عميل.

وقال الملاح ، إن“ضامن للمدفوعات” أتاحت خدمات شحن الكروت مسبقة الدفع عبر خاصية“إن إف سي” من خلال التطبيق الهاتفى لضامن دون الحاجة للذهاب إلى نقطة بيع لدى تاجر، وتعد الخدمة حاليًا فى مراحلها التجريبية.

وأضاف الملاح أن النسبة الأكبر من المستفيدين من خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع عبر“إن إف سي” هم عملاء شركات الكهرباء، لأن التحول إلى العدادات الكودية لخدمات الغاز أو المياه ما زال فى مراحله الأولية ولم يصل إلى عدد المستخدمين الكبير فى قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن سوق المدفوعات مُقبل على مرحلة التشبع بسبب النمو الكبير فى عدد الشركات التى تقدم خدمات المدفوعات الرقمية، مما يشير إلى ضرورة تعظيم الإيرادات من خلال خطط متنوعة، وعدم الاكتفاء بتحصيل تكلفة الخدمة.

وتوقع أن تتجاوز إجمالى قيمة المدفوعات الرقمية فى مصر تريليون جنيه بنهاية 2024، خاصة أن المدفوعات الرقمية سوق واعدة تضم نحو 260 شركة متنوعة بين الصغيرة والكبيرة، مُرشحة للتقلص مستقبلًا مع وجود اندماجات بين بعض الشركات.

وأشار إلى أن الشركة تسعى أيضًا إلى تعزيز تنافسيتها بين التجار من خلال توفير خدمات طبية لهم عبر عدد من البرامج الولائية التى تعزز علاقة التجار مع“ضامن”، خاصة للفئات الصغيرة أو متناهية الصغر، وتقديم خصومات على مجموعة من الخدمات الطبية.

وقعت الشركة أيضًا اتفاقية تعاون مع شركة“أكسا” لتأمينات الحياة لتقديم مزايا تأمينية للتجار المتعاملين مع“ضامن”.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة“كاش باك” للتجار الذين يدخلون المستشفى، حيث يتسبب ذلك فى تعطل مصدر رزقهم الوحيد، بشرط تقديم التقرير الطبى.

وقال الملاح إن انتشار“سوفت بى أو إس” سيحتاج إلى بعض الوقت خلال السنوات المقبلة، لأن تفضيل التجار لنقاط البيع التقليدية يرجع إلى ثقافة المستهلك الذى يفضل الحصول على فاتورة ورقية، وهو ما لا توفره الأنماط الأحدث، وربما يبدأ انتشارها تدريجيًا فى بعض مناطق القاهرة الكبرى التى تتقبل فكرة الفاتورة الإلكترونية، لكن تعميمها سيحتاج إلى وقت أطول.

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