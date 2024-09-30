تعاون بين INTRO وعُمان داتا لإنشاء مركز بيانات فى مصر بـ450 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة INTRO Technology، الذراع التكنولوجى لمجموعة INTRO القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع عُمان داتا بارك، مقدم الخدمات لمراكز البيانات والحلول السحابية فى سلطنة عُمان، بهدف إنشاء مركز كيميت للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، باستثمارات 450 مليون دولار.

وسيتم تطوير مركز“كيميت للبيانات – Kemet Data Center” على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 80 ألف متر مربع، لخدمة الشركات التى تطلب قدرات وإمكانات سحابية متقدمة من حيث التكلفة، بما فى ذلك قابلية التوسع، وتسريع معالجة البيانات، وتحسين زمن الاستجابة.

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قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمى.

ويمثل هذا المشروع باكورة مشروعات مراكز البيانات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم فى استغلال موقع المنطقة الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذى يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، ما يزيد من الاستثمارات الأجنبية التى يتم ضخها فى المنطقة الاقتصادية فى الفترة القادمة.

وقال ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة INTRO Holding:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة فى مسار INTRO Technology الاستراتيجى لتوسيع نطاق مشاريعها التكنولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وأوضح المهندس مقبول الوهيبى، الرئيس التنفيذى لشركة عُمان داتا بارك:“نتطلع إلى العمل معًا لتقديم حلول رقمية من خلال مراكز بيانات متطورة تلبى الاحتياجات المتزايدة للشركات حول العالم للتواجد فى المنطقة”.

وستقدم عُمان داتا بارك خدمات تجارية شاملة بما فى ذلك الإشراف على التصميم واستشارات بناء المركز وإدارة العمليات.