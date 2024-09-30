تعاون بين INTRO وعُمان داتا لإنشاء مركز بيانات فى مصر بـ450 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة INTRO Technology، الذراع التكنولوجى لمجموعة INTRO القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع عُمان داتا بارك، مقدم الخدمات لمراكز البيانات والحلول السحابية فى سلطنة عُمان، بهدف إنشاء مركز كيميت للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، باستثمارات 450 مليون دولار.
وسيتم تطوير مركز“كيميت للبيانات – Kemet Data Center” على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 80 ألف متر مربع، لخدمة الشركات التى تطلب قدرات وإمكانات سحابية متقدمة من حيث التكلفة، بما فى ذلك قابلية التوسع، وتسريع معالجة البيانات، وتحسين زمن الاستجابة.
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قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمى.
ويمثل هذا المشروع باكورة مشروعات مراكز البيانات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم فى استغلال موقع المنطقة الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذى يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، ما يزيد من الاستثمارات الأجنبية التى يتم ضخها فى المنطقة الاقتصادية فى الفترة القادمة.
وقال ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة INTRO Holding:“تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة فى مسار INTRO Technology الاستراتيجى لتوسيع نطاق مشاريعها التكنولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.
وأوضح المهندس مقبول الوهيبى، الرئيس التنفيذى لشركة عُمان داتا بارك:“نتطلع إلى العمل معًا لتقديم حلول رقمية من خلال مراكز بيانات متطورة تلبى الاحتياجات المتزايدة للشركات حول العالم للتواجد فى المنطقة”.
وستقدم عُمان داتا بارك خدمات تجارية شاملة بما فى ذلك الإشراف على التصميم واستشارات بناء المركز وإدارة العمليات.
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