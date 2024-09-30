مهلة جديدة من الإسكان لاستلام قطع الأراضى الصغيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، عن منح مهلة لمدة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة“ما عدا أراضى ابنى بيتك” وشاملة أراضى مشروع“بيت الوطن” للمصريين فى الخارج، والتى تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.
وأشارت الوزارة فى بيانٍ لها، إلى أن المهلة تسرى طبقاً للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتى تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد“بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام”.
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وأوضحت“الإسكان”، أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أى ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً وتم السداد، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على أراضى ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.
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