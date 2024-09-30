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مهلة جديدة من الإسكان لاستلام قطع الأراضى الصغيرة

9/30/2024 2:04:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان، عن منح مهلة لمدة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية الصغيرة“ما عدا أراضى ابنى بيتك” وشاملة أراضى مشروع“بيت الوطن” للمصريين فى الخارج، والتى تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

وأشارت الوزارة فى بيانٍ لها، إلى أن المهلة تسرى طبقاً للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتى تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد“بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام”.

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وأوضحت“الإسكان”، أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أى ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً وتم السداد، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على أراضى ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.

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