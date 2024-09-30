الكازار تتعاون مع أورنݘ مصر لتقديم خدمات الحلول الذكية فى Go Heliopolis وcreek Town

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة ((الكازار للتطوير العمرانى)) عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أورنݘ مصر ، لتزويد مشروعى Go Heliopolis فى مصر الجديدة وCreek Town فى التجمع الأول، بمجموعة من خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الذكية عبر خدمة Triple Play التى توفرها شركة أورنݘ.
وقع الاتفاق إنجى نصيف العضو المنتدب والمؤسس المشارك لشركة ((الكازار للتطوير العمرانى))، وهشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر.
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ومن المقرر أن يستمتع عملاء ((الكازار)) فى مشروعى Go Heliopolis وCreek Town بخدمات Triple Play التى تقدمها أورنݘ، وتشمل خدمات الإنترنت المنزلى والتليفون الأرضى والبث التلفزيونى عبر الإنترنت IPTV، ومد شبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق وغيرها من الخدمات التكنولوجية المتقدمة التى تيسر منظومة العمل وتحسن من كفاءة العمليات التشغيلية بالمشروعين.
وأعربت إنجى نصيف العضو المنتدب والمؤسس المشارك لشركة ((الكازار للتطوير العمراني)) عن سعادتها بهذا التعاون قائلة:“تتبنى شركة الكازار استراتيجية قائمة على الاعتماد على أحدث التقنيات لتوفير الراحة والرفاهية لعملائنا، عن طريق تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المتكاملة التى ترفع من جودة حياة عملائنا وتواكب تطورات العصر، وسيساهم توفير خدمات Triple Play للسكان فى تعزيز مستوى الراحة والرفاهية داخل مجتمعاتنا السكنية، وتمكين السكان من الوصول إلى أحدث التقنيات التى تجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة وتواصلًا، ويأتى اختيارنا لأورنچ مصر كشريك استراتيجى بناءً على ريادتهم فى تقديم حلول الاتصالات المتطورة، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة”.
وقال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر:“سعداء بالتعاون مع شركة الكازار للتطوير العمرانى التى تعد من أبرز الشركات العقارية فى السوق المصرى، هذا الاتفاق يؤكد مجددا ريادتنا للسوق والتزامنا بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التقنية للمشروعات السكنية الفاخرة، بفضل خبراتنا العالمية التى تمكننا من توفير أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات الذكية للحياة العصرية بما يلبى تطلعات العملاء ويحقق راحتهم، ويعكس الجودة التى يبحثون عنها”.
يقع مشروع Go Heliopolis، الذى يعد أول مجمع سكنى فى حى مصر الجديدة، على مساحة 18 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، وهو مجمع متعدد الاستخدامات يجمع بين السكنى والتجارى والإدارى، وتم تصميمه ليكون المكان المثالى للأسرة، حيث تتوفر فيه أنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة.
كما يقع مشروع Creek Town على مساحة 100 فدان، ويضم المشروع 1500 وحدة سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء، تشمل شقق سكنية، وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات، تتميز جميعها بإطلالات مميزة على مساحات مفتوحة و مناطق خضراء ومسطحات مائية تغطى 80% من مساحة المشروع، الذى تبلغ إجمالى الاستثمارات فيه 11 مليار جنيه، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى، من إجمالى 4 مليارات جنيه مستهدفة خلال 2024.
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