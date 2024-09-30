الكازار تتعاون مع أورنݘ مصر لتقديم خدمات الحلول الذكية فى Go Heliopolis وcreek Town

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ((الكازار للتطوير العمرانى)) عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أورنݘ مصر ، لتزويد مشروعى Go Heliopolis فى مصر الجديدة وCreek Town فى التجمع الأول، بمجموعة من خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الذكية عبر خدمة Triple Play التى توفرها شركة أورنݘ.

وقع الاتفاق إنجى نصيف العضو المنتدب والمؤسس المشارك لشركة ((الكازار للتطوير العمرانى))، وهشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر.

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ومن المقرر أن يستمتع عملاء ((الكازار)) فى مشروعى Go Heliopolis وCreek Town بخدمات Triple Play التى تقدمها أورنݘ، وتشمل خدمات الإنترنت المنزلى والتليفون الأرضى والبث التلفزيونى عبر الإنترنت IPTV، ومد شبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق وغيرها من الخدمات التكنولوجية المتقدمة التى تيسر منظومة العمل وتحسن من كفاءة العمليات التشغيلية بالمشروعين.

وأعربت إنجى نصيف العضو المنتدب والمؤسس المشارك لشركة ((الكازار للتطوير العمراني)) عن سعادتها بهذا التعاون قائلة:“تتبنى شركة الكازار استراتيجية قائمة على الاعتماد على أحدث التقنيات لتوفير الراحة والرفاهية لعملائنا، عن طريق تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المتكاملة التى ترفع من جودة حياة عملائنا وتواكب تطورات العصر، وسيساهم توفير خدمات Triple Play للسكان فى تعزيز مستوى الراحة والرفاهية داخل مجتمعاتنا السكنية، وتمكين السكان من الوصول إلى أحدث التقنيات التى تجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة وتواصلًا، ويأتى اختيارنا لأورنچ مصر كشريك استراتيجى بناءً على ريادتهم فى تقديم حلول الاتصالات المتطورة، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة”.

وقال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة أورنچ مصر:“سعداء بالتعاون مع شركة الكازار للتطوير العمرانى التى تعد من أبرز الشركات العقارية فى السوق المصرى، هذا الاتفاق يؤكد مجددا ريادتنا للسوق والتزامنا بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التقنية للمشروعات السكنية الفاخرة، بفضل خبراتنا العالمية التى تمكننا من توفير أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات الذكية للحياة العصرية بما يلبى تطلعات العملاء ويحقق راحتهم، ويعكس الجودة التى يبحثون عنها”.

يقع مشروع Go Heliopolis، الذى يعد أول مجمع سكنى فى حى مصر الجديدة، على مساحة 18 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، وهو مجمع متعدد الاستخدامات يجمع بين السكنى والتجار‌‍‌ى ‌والإدار‌‍‌ى، ‌وتم تصميمه ليكون المكان المثالى للأسرة، حيث تتوفر فيه أنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد‌ ‌الأسرة‌.

كما يقع مشروع Creek Town على مساحة 100 فدان، ويضم المشروع 1500 وحدة سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء، تشمل شقق سكنية، وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات، تتميز جميعها بإطلالات مميزة على مساحات ‌‍‌مفتوحة و مناطق ‌‍‌خضراء ومسطحات مائية تغطى 80% من مساحة المشروع، الذى تبلغ إجمالى الاستثمارات فيه 11 مليار جنيه، وحققت الشركة مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى، من إجمالى 4 مليارات جنيه مستهدفة خلال 2024.