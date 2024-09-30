معمار الأشراف تطرح مشروعًا باستثمارات 500 مليون جنيه فى العبور الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة معمار الأشراف للتطوير العقارى لطرح مشروع فى مدينة العبور الجديدة باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وبإجمالى مبيعات مستهدفة 4 مليارات جنيه.
قال المهندس أحمد أمين مسعود، الرئيس التنفيذى لشركة معمار الأشراف، إن المشروع الجديد يقام على مساحة 35 ألف متر مربع باستثمارات مبدئية 500 مليون جنيه.
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أضاف مسعود لـ”البورصة”، أن المشروع بنشاط إدارى تجارى، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من التراخيص.
وأوضح أن المشروع بنظام التنفيذ الذاتى، وذلك ضمن خطة الشركة لزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى وتنويع محفظة مشروعاتها.
وقال إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأضاف مسعود، أن الشركة تستهدف ضخ مليار جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، مقابل 600 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 30% من حجم مبيعات الشركة.
وأوضح أن مشروعات الشركة تتركز فى منطقة شرق القاهرة والتى تعتبر من أكثر المناطق جذباً للاستثمار وتسيطر على نسبة كبيرة من طلبات الشراء فى السوق العقارى.
وقال إن الشركة تستهدف تسليم حوالى 150 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروعاتها المختلفة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتسليم 600 وحدة خلال العام الماضى.
وأضاف أن حجم استثمارات شركة“معمار الأشراف” فى السوق العقارى يبلغ نحو 12 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة بمنطقة شرق القاهرة.
وأوضح أن الشركة تسعى لزيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال عدة مشروعات جديدة، والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة.
وقال إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة البحر الأحمر والساحل الشمالى، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع للشركة بمنطقة البحر الأحمر.
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