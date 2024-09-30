معمار الأشراف تطرح مشروعًا باستثمارات 500 مليون جنيه فى العبور الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة معمار الأشراف للتطوير العقارى لطرح مشروع فى مدينة العبور الجديدة باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وبإجمالى مبيعات مستهدفة 4 مليارات جنيه.

قال المهندس أحمد أمين مسعود، الرئيس التنفيذى لشركة معمار الأشراف، إن المشروع الجديد يقام على مساحة 35 ألف متر مربع باستثمارات مبدئية 500 مليون جنيه.

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أضاف مسعود لـ”البورصة”، أن المشروع بنشاط إدارى تجارى، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من التراخيص.

وأوضح أن المشروع بنظام التنفيذ الذاتى، وذلك ضمن خطة الشركة لزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى وتنويع محفظة مشروعاتها.

وقال إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وأضاف مسعود، أن الشركة تستهدف ضخ مليار جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة، مقابل 600 مليون جنيه خلال العام الماضى.

وأشار إلى أن مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 30% من حجم مبيعات الشركة.

وأوضح أن مشروعات الشركة تتركز فى منطقة شرق القاهرة والتى تعتبر من أكثر المناطق جذباً للاستثمار وتسيطر على نسبة كبيرة من طلبات الشراء فى السوق العقارى.

وقال إن الشركة تستهدف تسليم حوالى 150 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروعاتها المختلفة وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتسليم 600 وحدة خلال العام الماضى.

وأضاف أن حجم استثمارات شركة“معمار الأشراف” فى السوق العقارى يبلغ نحو 12 مليار جنيه موزعة على مشروعات الشركة بمنطقة شرق القاهرة.

وأوضح أن الشركة تسعى لزيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال عدة مشروعات جديدة، والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة.

وقال إن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة البحر الأحمر والساحل الشمالى، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع للشركة بمنطقة البحر الأحمر.