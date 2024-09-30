الكويت تدين الهجوم على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت للهجوم الذي تعرض له مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم مؤكدة رفضها القاطع لمثل تلك الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية.
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ على أهمية احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
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