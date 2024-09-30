سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية 2024 بارتفاع 11%

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة الناجحة.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنحو 11% خلال 9 أشهر، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4503.48 نقاط في آخر جلسات سبتمبر، ليربح رأسماله السوقي نحو 69.6 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 757.09 مليار درهم بنهاية آخر جلسات سبتمبر.

وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية ذي الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج نصفية قياسية.





المؤشرات الخليجية

وقاد سوق دبي صعود مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت أغلبها ارتفاعاً في الأداء منذ مطلع عام 2024، حيث ارتفعت بورصات الكويت 3.1%، ومسقط 2.84%، والبحرين 2.6% و«تاسي» السعودي 1.57%، مقابل نزول بورصة قطر 2%، وسوق أبوظبي 1.59%.





الأسهم

وفي 9 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم بي إتش إم كابيتال 104.5%، وباركن 80.95%، والصناعات الوطنية القابضة 69.5%، وبنك المشرق 58.55%، والاستشارات المالية الدولية 46.6%.

وزاد جي إف إتش المالية 38%، ودو 34.5%، وسالك 32.8%، ودبي التجاري 30.3%، ودبي للتأمين 28.86%، وتكافل الإمارات 27.4%، وتاكسي دبي 27.2%، وإعمار للتطوير 22.01%، والاتحاد العقارية 21.7%، والإمارات دبي الوطني 17.3%، ووطنية إنترناشيونال 17.2%، وتيكوم 16.7%، والرمز كوربوريشن 12.1%، والإمارات للاستثمار 11.9%، ودبي الإسلامي 10.1%.

واستحوذ إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 15.5 مليار درهم منذ مطلع العام، تلاه الإمارات دبي الوطني جاذباً 8.9 مليارات درهم، ثم دبي الإسلامي مستقطباً 6.7 مليارات درهم.





الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار قارب 2.06 مليار درهم خلال 9 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 25.76 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 21.4 مليار درهم.





4.12 % ارتفاع في سبتمبر

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسبه للشهر الرابع على التوالي وارتفع في سبتمبر بنسبة 4.12% أو ما يعادل 178 نقطة ليغلق عند 4503.48 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم المالية 3.62% والصناعة 3.89% والعقار 3.1% والخدمات 5.23%

وخدمات الاتصالات 11.1%، والسلع الاستهلاكية 5.7%.